Путін "хоче вирішити питання" на саміті на Алясці, якщо буде досягнуто прогресу, я негайно зателефоную Зеленському, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін "хоче вирішити питання" війни в Україні на саміті на Алясці, який відбудеться 15 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News Radio
"Путін "хоче вирішити це питання" на завтрашньому саміті на Алясці", - сказав Трамп.
Він наголосив, що його насамперед цікавить "негайне укладення мирної угоди", і якщо на зустрічі з Путіним буде досягнуто прогресу, він негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, щоб "запросити його туди, де ми будемо зустрічатися".
За словами Трампа, є три варіанти місця зустрічі, включно з можливістю залишитися на Алясці, оскільки це буде набагато простіше.
"Якщо зустріч буде невдалою, я нікому не дзвонитиму. Я поїду додому. Але якщо зустріч буде вдалою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - додав він.
Також президента США запитали, чи існує ймовірність того, що зустріч закінчиться провалом.
"Існує 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною, і в цьому випадку я повернуся до управління країною, і ми вже за шість місяців зробили Америку знову великою", - відповів він.
Водночас Трамп припустив, що в такому разі він може вжити санкції проти Росії, але не відповів на запитання прямо, зазначивши, що "не хотів би публічно розігрувати свою гру".
Стосовно того, чи могли його погрози санкціями вплинути на рішення російського диктатора Путіна погодитися на зустріч, він відповів: "Все має вплив", додавши, що вторинні мита проти Індії "фактично змусили їх відмовитися від купівлі нафти в Росії".
"Звичайно, коли ви втрачаєте другого за величиною клієнта і, ймовірно, втратите першого, я думаю, що це, мабуть, має значення", – сказав Трамп.
Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що за підсумками саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, який відбудеться завтра на Алясці, не очікується підписання будь-яких документів.
