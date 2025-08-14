УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 205 25

Путін "хоче вирішити питання" на саміті на Алясці, якщо буде досягнуто прогресу, я негайно зателефоную Зеленському, - Трамп

Трамп про саміт з Путіним на Алясці

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін "хоче вирішити питання" війни в Україні на саміті на Алясці, який відбудеться 15 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News Radio

"Путін "хоче вирішити це питання" на завтрашньому саміті на Алясці", - сказав Трамп.

Він наголосив, що його насамперед цікавить "негайне укладення мирної угоди", і якщо на зустрічі з Путіним буде досягнуто прогресу, він негайно зателефонує президенту України Володимиру Зеленському, щоб "запросити його туди, де ми будемо зустрічатися".

За словами Трампа, є три варіанти місця зустрічі, включно з можливістю залишитися на Алясці, оскільки це буде набагато простіше.

"Якщо зустріч буде невдалою, я нікому не дзвонитиму. Я поїду додому. Але якщо зустріч буде вдалою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче подивитися Путіну в очі та побачити, якого прогресу можна досягти у закінченні війни, - Білий дім

Також президента США запитали, чи існує ймовірність того, що зустріч закінчиться провалом.

"Існує 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною, і в цьому випадку я повернуся до управління країною, і ми вже за шість місяців зробили Америку знову великою", - відповів він.

Водночас Трамп припустив, що в такому разі він може вжити санкції проти Росії, але не відповів на запитання прямо, зазначивши, що "не хотів би публічно розігрувати свою гру".

Також читайте: Путін перед зустріччю з Трампом провів нараду з членами вищого керівництва РФ, - Пєсков

Стосовно того, чи могли його погрози санкціями вплинути на рішення російського диктатора Путіна погодитися на зустріч, він відповів: "Все має вплив", додавши, що вторинні мита проти Індії "фактично змусили їх відмовитися від купівлі нафти в Росії".

"Звичайно, коли ви втрачаєте другого за величиною клієнта і, ймовірно, втратите першого, я думаю, що це, мабуть, має значення", – сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що за підсумками саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, який відбудеться завтра на Алясці, не очікується підписання будь-яких документів.

Автор: 

путін володимир (24502) Трамп Дональд (6788) Аляска (27)
Топ коментарі
+4
Ну, що я можу сказати. Це повний провал у зовнішній політиці трускавецький зеленоплєснявих довбограєв. Уявіть, який сором завтра має пережити Україна, нажаль саме Україна. По суті, за дверима без нашої участі буде вирішуватись наша доля. В цей час біля цих дверей буде сидіти такий собі НЕлох і чекати, так, тупо чекати, чи йому зателефонують щоб він як песик Шарік прибіг віляючи хвостиком. Чи обмежаться просто телефонною розмовою про позачерговий "прогрес" та гарну розмову з х...йлом. Найкраще, що зараз можна зробити, так це лишити непорзуміння з Кривого Рогу на Банковій. Все інше, як сказав колишній працівник ОПи, проя...ано.
14.08.2025 18:58 Відповісти
14.08.2025 18:58 Відповісти
+2
Оце "USA" , оце Америка! Ріденьнко об
ісраьтся,що б потім заявити, що мовляв ми перемогли! Такого в історії штатів ще не було!!!
14.08.2025 19:02 Відповісти
14.08.2025 19:02 Відповісти
+1
Блажен - хто вірує
14.08.2025 18:51 Відповісти
14.08.2025 18:51 Відповісти
Довбой@б рудий. Хіба що за цей факт премію.
14.08.2025 18:50 Відповісти
14.08.2025 18:50 Відповісти
та він дає,
і бере
14.08.2025 18:55 Відповісти
14.08.2025 18:55 Відповісти
Блажен - хто вірує
14.08.2025 18:51 Відповісти
14.08.2025 18:51 Відповісти
Так він просто блажен!
14.08.2025 19:19 Відповісти
14.08.2025 19:19 Відповісти
Він хоче вирішити питання з існуванням українців як таких.
14.08.2025 18:52 Відповісти
14.08.2025 18:52 Відповісти
в тебе є два шляхи, або здатися і перестати існувати, або мобілізуватися. що вибереш?
показати весь коментар
14.08.2025 20:00 Відповісти
Лякає Зеленского. Зеля і так на шпагаті. І Пуйла боїться, І Трампа боїться, з ЄС вже взяли за орішки, і народ картонками аж до усрачки налякав. Щось не так, то шлях Януковича для нього буде як пішком на обернену сторону Місяці. Не світить, як на пеньках не тренуйся.
показати весь коментар
14.08.2025 18:52 Відповісти
Уж блізок, блізок міг оргазма:
Ура! Уж жопу сводят спазми! (с)
показати весь коментар
14.08.2025 18:53 Відповісти
яке питання хоче вирішити терорист, масовий вбивця, кагебіст, та пед***філ,
хло кабаєв?
показати весь коментар
14.08.2025 18:53 Відповісти
Ну, що я можу сказати. Це повний провал у зовнішній політиці трускавецький зеленоплєснявих довбограєв. Уявіть, який сором завтра має пережити Україна, нажаль саме Україна. По суті, за дверима без нашої участі буде вирішуватись наша доля. В цей час біля цих дверей буде сидіти такий собі НЕлох і чекати, так, тупо чекати, чи йому зателефонують щоб він як песик Шарік прибіг віляючи хвостиком. Чи обмежаться просто телефонною розмовою про позачерговий "прогрес" та гарну розмову з х...йлом. Найкраще, що зараз можна зробити, так це лишити непорзуміння з Кривого Рогу на Банковій. Все інше, як сказав колишній працівник ОПи, проя...ано.
14.08.2025 18:58 Відповісти
14.08.2025 18:58 Відповісти
Негайно зателефоную і скажу, потрібно легалізувати за кацапами чотири українські області і Крим.
PS: Краснов, пішов НАХ..!
показати весь коментар
14.08.2025 19:01 Відповісти
Як би то хто надоумив Зеленського, що там(Аляска) буде здійснено план по фізичному знищенню Зеленського. Звичайно, це не буде смерть на місці, а раптова хвороба через певний період. Кацапистоліттями це робили. Зе заважає їм обом здійснювати спільний план. Тому знову спішка, тому подається вже «готове» місце зустрічі. Хтось скаже-« та ну- паранойя!» Сліпий побачив би, що саме так сплановано. Трамп у своїх текстах та «промовах» сам зливається. План кремля надійний. Але ось біда- виконавець круглий ідійот. Надіюсь, наші розвідники вже все зрозуміли.
показати весь коментар
14.08.2025 19:02 Відповісти
Оце "USA" , оце Америка! Ріденьнко об
ісраьтся,що б потім заявити, що мовляв ми перемогли! Такого в історії штатів ще не було!!!
14.08.2025 19:02 Відповісти
14.08.2025 19:02 Відповісти
Решение вопроса
показати весь коментар
14.08.2025 19:12 Відповісти
Ні, ось рішеніє вопроса. Президент Ґарфілд у 1881-му році підтвердив би.

показати весь коментар
14.08.2025 19:18 Відповісти
путін жертвує "економікою сьогодення" для "економіки завтра" : завтра він хоче контролювати всі енергопотоки в Європу і смикати за ниточки лялькових політиків, принаймі в центрі та на сході Європи

тут треба діяти асиметрично : якщо в трампа нема бажання збільшувати військову допомогу Україні, то нехай принаймі скаже "валодья, твою імперію побудували німці на прізвище романофф, давай у ******** німців запитаємо, що вони зараз про неї думають ?"
показати весь коментар
14.08.2025 19:19 Відповісти
А хто йому сказав, що при ньому "Америка стала великою"? Він же її "опустив нижче плінтуса"...
показати весь коментар
14.08.2025 19:30 Відповісти
А що він сподівається почути позитивного від схибленого людожера?
Той чого доброго ще для Трампа заспіває «Нє валяй дурака, Амєріка» і далі за текстом.
показати весь коментар
14.08.2025 19:30 Відповісти
Дуркувате замість помогати нам, легалізувало людоїда і дало йому право вирішувати нашу долю. Руда **** палиться на кожнім слові. Ми вже всі їхні плани знаємо. Ніякої мудрості там нема. Хотять прокрутити свій план і паляться. Коли звучить слово «возможно» надто часто, Стармери, Мерци, Макрони мали б розуміти, що всіх за ніздрі ведуть до свого чортового плану. Ну можуть вони хоча б Зеленського не штовхати в яму? Пуйло і Трамп добре розуміють, що без нас можна буде кромсати Європу на солодкі шматки.
показати весь коментар
14.08.2025 19:33 Відповісти
Вовчик. серйозний карєрний ріст, від х..єм по роялю, до хлопчика по визову)
Донні сказав, як вони договоряться, хто спереді, хто сзаду, то викличуть Вовчика
показати весь коментар
14.08.2025 19:35 Відповісти
Компромат на Трампа. youtu.be/weNFCN5BLt0?t=185
показати весь коментар
14.08.2025 20:45 Відповісти
Краще зателефонуй Залужному і спитай - яку зброю і скільки треба дати Україні. А все інше українці зроблять самі.
показати весь коментар
14.08.2025 20:46 Відповісти
 
 