Підписання документів за підсумками саміту Трампа і Путіна на Алясці не очікується, - Пєсков
За підсумками саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, який відбудеться завтра на Алясці, не очікується підписання будь-яких документів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Так, за його словами, Путін і Трамп за підсумками саміту на Алясці окреслять коло домовленостей і порозумінь, яких їм вдасться досягти.
"Зараз мова йде про російсько-американську зустріч на вищому рівні, питання, пов'язані з позицією України, належать до наступних етапів", - сказав Пєсков.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.
афуєнно...
Вони в Афганістані кинули всіх, хто з ними співпрацював і їм допомагав, щоб їх стратили таліби.
хєрово це все для нього закінчиться, відмитися від лайна ***** не вийде
цю тварюку буде охороняти секретна служба США, при цьому на військовій базі США
якби рудий дійсно хтів результату, то 08.08 влупив би реальні санкції ********** - ото й була б причина та предмет для їхньої здибанки
а так... звичайна легалізація світового терориста, шизоїдного маніяка та рідкісного ********