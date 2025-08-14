УКР
Підписання документів за підсумками саміту Трампа і Путіна на Алясці не очікується, - Пєсков

Пєсков про зустріч Трампа і Путіна на Алясці

За підсумками саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, який відбудеться завтра на Алясці, не очікується підписання будь-яких документів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Так, за його словами, Путін і Трамп за підсумками саміту на Алясці окреслять коло домовленостей і порозумінь, яких їм вдасться досягти.

"Зараз мова йде про російсько-американську зустріч на вищому рівні, питання, пов'язані з позицією України, належать до наступних етапів", - сказав Пєсков.

Трамп хоче подивитися Путіну в очі та побачити, якого прогресу можна досягти у закінченні війни, - Білий дім

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

Пєсков Дмитро (1734) путін володимир (24502) Трамп Дональд (6788) Аляска (23)
+3
безславні ублюдки
14.08.2025 17:36 Відповісти
+3
офіційно ні, а типу пактів Молотова-Рібентропа секретні протоколи, то підписані будуть, не сумнівайтесь.
14.08.2025 17:39 Відповісти
+2
Шо ви хотіли від таких союзників як американці?
Вони в Афганістані кинули всіх, хто з ними співпрацював і їм допомагав, щоб їх стратили таліби.
14.08.2025 18:05 Відповісти
безславні ублюдки
14.08.2025 17:36 Відповісти
дамбасс трамп путьці не передаст - аблом
14.08.2025 18:17 Відповісти
дружня здибанка нарциса з деменцією та їпанутого маніяка-шизоїда
афуєнно...
14.08.2025 17:38 Відповісти
офіційно ні, а типу пактів Молотова-Рібентропа секретні протоколи, то підписані будуть, не сумнівайтесь.
14.08.2025 17:39 Відповісти
А на хуана щось писати- підписувати? "Малява па зонам пайдьот", і досить.
14.08.2025 17:41 Відповісти
Запланированы, только написание эпитафий?
14.08.2025 17:49 Відповісти
Бутафорія.
14.08.2025 17:56 Відповісти
Навiщо взагалi це збiговисько ?
14.08.2025 18:03 Відповісти
Трампанутий про цей позов до ранку забуде, його радники потім розшифрують що він сказав. А ось ху...лу вигода очевидна. По перше він особисто проінструктував агента, в також показав усім, що якщо штати не виконують ордер на арешт, то ці ордери просто папір, а він виїзний на найвищому рівні. Коротше з усього цього тільки ху....ло отримає вигоду
14.08.2025 18:24 Відповісти
Тоді для чого ці два ублюдки зустрічаються? У мене тільки одна версія, веселка і вазелін.
14.08.2025 18:04 Відповісти
Шо ви хотіли від таких союзників як американці?
Вони в Афганістані кинули всіх, хто з ними співпрацював і їм допомагав, щоб їх стратили таліби.
14.08.2025 18:05 Відповісти
і було то за часів старика Байдена. Так що справа не в тому який кловун сидить в Білому Домі. Зовсім не в цьому
14.08.2025 18:18 Відповісти
тільки легалізувати світового терориста та шизоїдного маніяка вирішив тіки рудий донні
хєрово це все для нього закінчиться, відмитися від лайна ***** не вийде
14.08.2025 18:20 Відповісти
Хай саміт їхній пройде для початку. Тоді вже можна буде робить, якісь висновки. Може с ****** щось трапиться)
14.08.2025 18:26 Відповісти
та шо із ****** станеться?
цю тварюку буде охороняти секретна служба США, при цьому на військовій базі США
якби рудий дійсно хтів результату, то 08.08 влупив би реальні санкції ********** - ото й була б причина та предмет для їхньої здибанки
а так... звичайна легалізація світового терориста, шизоїдного маніяка та рідкісного ********
14.08.2025 18:30 Відповісти
Формально без нас вони нічого і не підпишуть. Щось втіхаря, как в Омані, ну і свої педофільські справи підстаркуватих рюріків.
14.08.2025 18:07 Відповісти
Витаскують вбивцю на світ Божий
14.08.2025 18:14 Відповісти
Головне на валізах посидять і в очі один одному подивляться. Однак трампанутий все забуде, а ху...ло не зрозуміє
14.08.2025 18:16 Відповісти
Приїхали, зустрілися ідіот з *****, ******...іли і роз'їхалися!!! Шедевр!!!
14.08.2025 18:16 Відповісти
Завтра буде 40 днів , як один добродій поклав ляльку путіна в гроб. https://youtu.be/7Xm0RrhnyCU?si=tLaDUsg37Yn9xgE6
14.08.2025 18:16 Відповісти
Проста патріндєть .
14.08.2025 18:19 Відповісти
ПопіНдєлі і рАзашлісь...
14.08.2025 18:21 Відповісти
Пссссссс на рижу голову )))
14.08.2025 18:27 Відповісти
 
 