Підписання документів за підсумками саміту Трампа і Путіна на Алясці не очікується, - Пєсков

За підсумками саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, який відбудеться завтра на Алясці, не очікується підписання будь-яких документів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Так, за його словами, Путін і Трамп за підсумками саміту на Алясці окреслять коло домовленостей і порозумінь, яких їм вдасться досягти.

"Зараз мова йде про російсько-американську зустріч на вищому рівні, питання, пов'язані з позицією України, належать до наступних етапів", - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.