Подписание документов по итогам саммита Трампа и Путина на Аляске не ожидается, - Песков

По итогам саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоится завтра на Аляске, не ожидается подписания каких-либо документов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Так, по его словам, Путин и Трамп по итогам саммита на Аляске очертят круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь.

"Сейчас речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне, вопросы, связанные с позицией Украины, относятся к следующим этапам", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.