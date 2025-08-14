РУС
Подписание документов по итогам саммита Трампа и Путина на Аляске не ожидается, - Песков

Песков о встрече Трампа и Путина на Аляске

По итогам саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоится завтра на Аляске, не ожидается подписания каких-либо документов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Так, по его словам, Путин и Трамп по итогам саммита на Аляске очертят круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь.

"Сейчас речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне, вопросы, связанные с позицией Украины, относятся к следующим этапам", - сказал Песков.

Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь в окончании войны, - Белый дом

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Песков Дмитрий (1982) путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272) Аляска (22)
безславні ублюдки
14.08.2025 17:36 Ответить
офіційно ні, а типу пактів Молотова-Рібентропа секретні протоколи, то підписані будуть, не сумнівайтесь.
14.08.2025 17:39 Ответить
Шо ви хотіли від таких союзників як американці?
Вони в Афганістані кинули всіх, хто з ними співпрацював і їм допомагав, щоб їх стратили таліби.
14.08.2025 18:05 Ответить
дамбасс трамп путьці не передаст - аблом
14.08.2025 18:17 Ответить
дружня здибанка нарциса з деменцією та їпанутого маніяка-шизоїда
афуєнно...
14.08.2025 17:38 Ответить
А на хуана щось писати- підписувати? "Малява па зонам пайдьот", і досить.
14.08.2025 17:41 Ответить
Запланированы, только написание эпитафий?
14.08.2025 17:49 Ответить
Бутафорія.
14.08.2025 17:56 Ответить
Навiщо взагалi це збiговисько ?
14.08.2025 18:03 Ответить
Трампанутий про цей позов до ранку забуде, його радники потім розшифрують що він сказав. А ось ху...лу вигода очевидна. По перше він особисто проінструктував агента, в також показав усім, що якщо штати не виконують ордер на арешт, то ці ордери просто папір, а він виїзний на найвищому рівні. Коротше з усього цього тільки ху....ло отримає вигоду
14.08.2025 18:24 Ответить
Тоді для чого ці два ублюдки зустрічаються? У мене тільки одна версія, веселка і вазелін.
14.08.2025 18:04 Ответить
і було то за часів старика Байдена. Так що справа не в тому який кловун сидить в Білому Домі. Зовсім не в цьому
14.08.2025 18:18 Ответить
тільки легалізувати світового терориста та шизоїдного маніяка вирішив тіки рудий донні
хєрово це все для нього закінчиться, відмитися від лайна ***** не вийде
14.08.2025 18:20 Ответить
Формально без нас вони нічого і не підпишуть. Щось втіхаря, как в Омані, ну і свої педофільські справи підстаркуватих рюріків.
14.08.2025 18:07 Ответить
Витаскують вбивцю на світ Божий
14.08.2025 18:14 Ответить
Головне на валізах посидять і в очі один одному подивляться. Однак трампанутий все забуде, а ху...ло не зрозуміє
14.08.2025 18:16 Ответить
Приїхали, зустрілися ідіот з *****, ******...іли і роз'їхалися!!! Шедевр!!!
14.08.2025 18:16 Ответить
Завтра буде 40 днів , як один добродій поклав ляльку путіна в гроб. https://youtu.be/7Xm0RrhnyCU?si=tLaDUsg37Yn9xgE6
14.08.2025 18:16 Ответить
Проста патріндєть .
14.08.2025 18:19 Ответить
ПопіНдєлі і рАзашлісь...
14.08.2025 18:21 Ответить
 
 