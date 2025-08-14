Подписание документов по итогам саммита Трампа и Путина на Аляске не ожидается, - Песков
По итогам саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоится завтра на Аляске, не ожидается подписания каких-либо документов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Так, по его словам, Путин и Трамп по итогам саммита на Аляске очертят круг договоренностей и пониманий, которых им удастся достичь.
"Сейчас речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне, вопросы, связанные с позицией Украины, относятся к следующим этапам", - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
афуєнно...
Вони в Афганістані кинули всіх, хто з ними співпрацював і їм допомагав, щоб їх стратили таліби.
хєрово це все для нього закінчиться, відмитися від лайна ***** не вийде