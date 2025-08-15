4 071 23
"Ставки высоки!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона на встречу с Путиным опубликовал сообщение в соцсетях.
Соответствующее сообщение лидер США обнародовал в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Ставки высоки!!!" - отметил он.
Ожидается, что вскоре Трамп покинет Вашингтон и отправится на Аляску для встречи с Путиным.
По данным СМИ, президент США совершит восьмичасовой перелет в Анкоридж.
Далі Україна відмовляється і, хоба - стає основною винуватою у її продовженні.
Або не аідмовляється.
Тоді Трамп дотримує цяцьку від Нобеля а Україна нову війну через півроку-рік.
Я можу поставити свій меган що так буде...
але ні!
я твердо впевнений, що рудий доні самозакоханий інфантильний імбецил оточений лизоблюдами.
все це шойло, за ради себе геніального!
так і є!
весь світ дрочить на цю *****.
от вам фундаментальна американська демократія, зі всіма її цінностями, у всій красі!!!!
мага піндоси, ви задоволені?