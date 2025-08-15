РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
4 071 23

"Ставки высоки!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску

Трамп сделал заявление перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона на встречу с Путиным опубликовал сообщение в соцсетях.

Соответствующее сообщение лидер США обнародовал в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставки высоки!!!" - отметил он.

Трамп сделал заявление перед встречей с Путиным

Ожидается, что вскоре Трамп покинет Вашингтон и отправится на Аляску для встречи с Путиным.

По данным СМИ, президент США совершит восьмичасовой перелет в Анкоридж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп лично встретит Путина с почестями на Аляске, - NBC

Автор: 

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292)
15.08.2025 14:16 Ответить
15.08.2025 14:16 Ответить
15.08.2025 14:22 Ответить
Трамп вже програв. Коли з Пуйлом затіяв якісь договорняки. Нічого революційного на Алясці прийнято не буде. І від цього ми тільки виграємо. Трамп після розмови з Європейськими політиками не зможе Пуйлу нічого пообіцяти з основних його бажань.
15.08.2025 14:16 Ответить
Ставлю яйця рижого проти путлєровської дупіти, що пуйло кине донні як сліпе кошеня.
15.08.2025 14:22 Ответить
Абсолютно ви праві
15.08.2025 14:36 Ответить
"Ставки високі!!!" Чого б це Трамп залишав таке коротке і збудливе повідомлення із-за "не його війни" в Україні ??? Ймовірно, у разі незговірливості путлєра таки заарештують разом з усією шоблою переговірників-злочинців, які ухвалювали рішення щодо нападу на суверенну державу. Це був би феєричний прецедент у стилі княгині Ольги з деревлянами, який би назавжди припинив у світі несправедливі загарбницькі війни.
15.08.2025 15:15 Ответить
....Далі трампуша оголошує що він домовився "припинити війну" в обмін на п'ять українських областей.
Далі Україна відмовляється і, хоба - стає основною винуватою у її продовженні.
Або не аідмовляється.
Тоді Трамп дотримує цяцьку від Нобеля а Україна нову війну через півроку-рік.

Я можу поставити свій меган що так буде...
15.08.2025 14:23 Ответить
не ний.
15.08.2025 14:57 Ответить
Зеленський просто пацан перед трампом, коли мав бажання подивитись в очі х**лу. Рудий дурень тупо голить язиком дупу фюреру.
15.08.2025 14:25 Ответить
Основне бажання Плешивого,щоб Рижий "умив руки"з Україною.
15.08.2025 16:09 Ответить
Вот бы их оба самолета навернулись, и желательно на голову Си. Мир бы выдохнул. Но не с нашим счастьем
15.08.2025 14:16 Ответить
15.08.2025 14:17 Ответить
Ставки може й високі, але він залишиться ідійотом. Бо ставки виставив сам.
15.08.2025 14:20 Ответить
Не бажаю м'якої посадки ні х**лу, ані рудому флюгеру
15.08.2025 14:20 Ответить
хотілось би вірити шо, трамп підступний гравець, що заманив недолугу крємлєчмоль!
але ні!
я твердо впевнений, що рудий доні самозакоханий інфантильний імбецил оточений лизоблюдами.
все це шойло, за ради себе геніального!
так і є!
весь світ дрочить на цю *****.
от вам фундаментальна американська демократія, зі всіма її цінностями, у всій красі!!!!
мага піндоси, ви задоволені?
15.08.2025 14:21 Ответить
Трамп - не підведи! - я на тебе долар поставив!
15.08.2025 14:35 Ответить
15.08.2025 14:58 Ответить
А я - ...уй. І виявлюсь правим.
15.08.2025 15:58 Ответить
Які нахєр ставки ? З )(уйлом будуть домовлятись про бабло
15.08.2025 14:35 Ответить
Замість того що б запровадити жорсткі санкції проти рашиського режиму,він буде зустрічати найкривавішого убивцю терориста ,на жаль ти був тупом ним і залишишся.
15.08.2025 14:41 Ответить
Трамп перезбудженний - любий маньяк їде у гості, треба зустріти на рівні.
15.08.2025 14:42 Ответить
Рижий блазень в своїй довбешкі в карти грає, піздец....
15.08.2025 15:15 Ответить
15.08.2025 15:16 Ответить
Наперсточник
15.08.2025 15:35 Ответить
 
 