"Ставки высоки!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску

Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона на встречу с Путиным опубликовал сообщение в соцсетях.

Соответствующее сообщение лидер США обнародовал в Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставки высоки!!!" - отметил он.

Ожидается, что вскоре Трамп покинет Вашингтон и отправится на Аляску для встречи с Путиным.

По данным СМИ, президент США совершит восьмичасовой перелет в Анкоридж.

