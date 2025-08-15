3 445 21
"Ставки високі!": Трамп оприлюднив повідомлення перед вильотом на Аляску
Президент США Дональд Трамп перед вильотом із Вашингтону на зустріч з Путіним опублікував повідомлення у соцмережах.
Відповідне повідомлення лідер США оприлюднив у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Ставки високі!!!" - зазначив він.
Очікується, що незабаром Трамп залишить Вашингтон та вирушить на Аляску для зустрічі з Путіним.
За даними ЗМІ, президент США здійснить восьмигодинний переліт до Анкориджа.
Топ коментарі
+5 CrossFirenko
показати весь коментар15.08.2025 14:16 Відповісти Посилання
+5 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар15.08.2025 14:22 Відповісти Посилання
+4 18c49ed2
показати весь коментар15.08.2025 14:16 Відповісти Посилання
Далі Україна відмовляється і, хоба - стає основною винуватою у її продовженні.
Або не аідмовляється.
Тоді Трамп дотримує цяцьку від Нобеля а Україна нову війну через півроку-рік.
Я можу поставити свій меган що так буде...
але ні!
я твердо впевнений, що рудий доні самозакоханий інфантильний імбецил оточений лизоблюдами.
все це шойло, за ради себе геніального!
так і є!
весь світ дрочить на цю *****.
от вам фундаментальна американська демократія, зі всіма її цінностями, у всій красі!!!!
мага піндоси, ви задоволені?