УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
3 445 21

"Ставки високі!": Трамп оприлюднив повідомлення перед вильотом на Аляску

Трамп зробив заяву перед зустріччю з Путіним

Президент США Дональд Трамп перед вильотом із Вашингтону на зустріч з Путіним опублікував повідомлення у соцмережах.

Відповідне повідомлення лідер США оприлюднив у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставки високі!!!" - зазначив він.

Трамп зробив заяву перед зустріччю з Путіним

Очікується, що незабаром Трамп залишить Вашингтон та вирушить на Аляску для зустрічі з Путіним.

За даними ЗМІ, президент США здійснить восьмигодинний переліт до Анкориджа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп особисто зустріне Путіна з почестями на Алясці, - NBC

Автор: 

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806)
15.08.2025 14:16 Відповісти
15.08.2025 14:22 Відповісти
15.08.2025 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Трамп вже програв. Коли з Пуйлом затіяв якісь договорняки. Нічого революційного на Алясці прийнято не буде. І від цього ми тільки виграємо. Трамп після розмови з Європейськими політиками не зможе Пуйлу нічого пообіцяти з основних його бажань.
15.08.2025 14:16 Відповісти
15.08.2025 14:16 Відповісти
Ставлю яйця рижого проти путлєровської дупіти, що пуйло кине донні як сліпе кошеня.
15.08.2025 14:22 Відповісти
15.08.2025 14:22 Відповісти
Абсолютно ви праві
15.08.2025 14:36 Відповісти
15.08.2025 14:36 Відповісти
"Ставки високі!!!" Чого б це Трамп залишав таке коротке і збудливе повідомлення із-за "не його війни" в Україні ??? Ймовірно, у разі незговірливості путлєра таки заарештують разом з усією шоблою переговірників-злочинців, які ухвалювали рішення щодо нападу на суверенну державу. Це був би феєричний прецедент у стилі княгині Ольги з деревлянами, який би назавжди припинив у світі несправедливі загарбницькі війни.
15.08.2025 15:15 Відповісти
15.08.2025 15:15 Відповісти
....Далі трампуша оголошує що він домовився "припинити війну" в обмін на п'ять українських областей.
Далі Україна відмовляється і, хоба - стає основною винуватою у її продовженні.
Або не аідмовляється.
Тоді Трамп дотримує цяцьку від Нобеля а Україна нову війну через півроку-рік.

Я можу поставити свій меган що так буде...
15.08.2025 14:23 Відповісти
15.08.2025 14:23 Відповісти
не ний.
15.08.2025 14:57 Відповісти
15.08.2025 14:57 Відповісти
Зеленський просто пацан перед трампом, коли мав бажання подивитись в очі х**лу. Рудий дурень тупо голить язиком дупу фюреру.
15.08.2025 14:25 Відповісти
15.08.2025 14:25 Відповісти
Вот бы их оба самолета навернулись, и желательно на голову Си. Мир бы выдохнул. Но не с нашим счастьем
15.08.2025 14:16 Відповісти
15.08.2025 14:16 Відповісти
15.08.2025 14:17 Відповісти
15.08.2025 14:17 Відповісти
Ставки може й високі, але він залишиться ідійотом. Бо ставки виставив сам.
15.08.2025 14:20 Відповісти
15.08.2025 14:20 Відповісти
Не бажаю м'якої посадки ні х**лу, ані рудому флюгеру
15.08.2025 14:20 Відповісти
15.08.2025 14:20 Відповісти
хотілось би вірити шо, трамп підступний гравець, що заманив недолугу крємлєчмоль!
але ні!
я твердо впевнений, що рудий доні самозакоханий інфантильний імбецил оточений лизоблюдами.
все це шойло, за ради себе геніального!
так і є!
весь світ дрочить на цю *****.
от вам фундаментальна американська демократія, зі всіма її цінностями, у всій красі!!!!
мага піндоси, ви задоволені?
15.08.2025 14:21 Відповісти
15.08.2025 14:21 Відповісти
Трамп - не підведи! - я на тебе долар поставив!
15.08.2025 14:35 Відповісти
15.08.2025 14:35 Відповісти
15.08.2025 14:58 Відповісти
15.08.2025 14:58 Відповісти
Які нахєр ставки ? З )(уйлом будуть домовлятись про бабло
15.08.2025 14:35 Відповісти
15.08.2025 14:35 Відповісти
Замість того що б запровадити жорсткі санкції проти рашиського режиму,він буде зустрічати найкривавішого убивцю терориста ,на жаль ти був тупом ним і залишишся.
15.08.2025 14:41 Відповісти
15.08.2025 14:41 Відповісти
Трамп перезбудженний - любий маньяк їде у гості, треба зустріти на рівні.
15.08.2025 14:42 Відповісти
15.08.2025 14:42 Відповісти
Рижий блазень в своїй довбешкі в карти грає, піздец....
15.08.2025 15:15 Відповісти
15.08.2025 15:15 Відповісти
15.08.2025 15:16 Відповісти
15.08.2025 15:16 Відповісти
Наперсточник
15.08.2025 15:35 Відповісти
15.08.2025 15:35 Відповісти
 
 