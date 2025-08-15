"Ставки високі!": Трамп оприлюднив повідомлення перед вильотом на Аляску

Президент США Дональд Трамп перед вильотом із Вашингтону на зустріч з Путіним опублікував повідомлення у соцмережах.

Відповідне повідомлення лідер США оприлюднив у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставки високі!!!" - зазначив він.

Очікується, що незабаром Трамп залишить Вашингтон та вирушить на Аляску для зустрічі з Путіним.

За даними ЗМІ, президент США здійснить восьмигодинний переліт до Анкориджа.

