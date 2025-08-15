Трамп особисто зустріне Путіна з почестями на Алясці, - NBC

Очікується, що Дональд Трамп розстелить червону доріжку на честь прибуття диктатора Володимира Путіна на базу Ельмендорф-Річардсон на Алясці.

Про це пише NBC, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідер США планує особисто зустріти Путіна, коли той прибуде.

Офіційні особи наголосили, що точні деталі та план дій щодо зустрічі наразі уточнюються.

За словами іншого чиновника, який повідомив інформацію у четвер ввечері, очікується, що Трамп не телефонуватиме Володимиру Зеленському чи європейським лідерам перед зустріччю в п'ятницю.

Проте наразі невідомо, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

