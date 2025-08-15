4 198 80
Трамп особисто зустріне Путіна з почестями на Алясці, - NBC
Очікується, що Дональд Трамп розстелить червону доріжку на честь прибуття диктатора Володимира Путіна на базу Ельмендорф-Річардсон на Алясці.
Про це пише NBC, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що лідер США планує особисто зустріти Путіна, коли той прибуде.
Офіційні особи наголосили, що точні деталі та план дій щодо зустрічі наразі уточнюються.
За словами іншого чиновника, який повідомив інформацію у четвер ввечері, очікується, що Трамп не телефонуватиме Володимиру Зеленському чи європейським лідерам перед зустріччю в п'ятницю.
Проте наразі невідомо, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.
Обгидить ***** усі твої "души прєкрасниє пориви"!
було б дуже показово, як що б став на коліно та поцілував руку.
у прямому кфірі, що б всі бачили!
особливо європейські лідари куколди та мага американці.
гуляти так по повній!
Для цього треба:
1. перебити всю срану мокшанську делігацію.
2. заарештувати *****.
3. приїхати в Київ за нагородою!
тобто ОЧКО ГРАЄ У ОБОХ
- можуть вбити снайпери
- можуть бути протести американців
ТРАМП - кацап Який сором - кацап править Америкою
Далі Україна відмовляється і, хоба - стає основною винною у продовженні війни. (Про відмову є певні сумніви через трампозалежного ішака).
Я можу поставити свій меган що так буде...
Трамп, ота доріжка червона під твоїми ногами, коли стане на неї плешиве *****, кат і вбивця путін, нехай для тебе і твоєї адміністріції стане справжнім омутом з крові і сліз не лише дітей і жінок, не лише українців, а і сирійців, грузин, народів Африки, омут який вас всіх накриє під товщею кривавих злочинів, який ніколи не дасть тобі і твоєму оточенню побачити небо, і відбере в вас владу, волю, спокій! Ганебне явище двох уродів які не варті аби ходити по землі! Боже, покарай їх, бо вони знехтували твоєю жертовністю заради спасіння світу🙏
Любые средства хороши - для идентификации путина
Даже размер ботинок спецы хотят зафиксировать
На земле его затопчут
А по ковру пройдут только Трамп и путин
Спецы проверят отпечатки
Когда искали Бен- Ладена
Проверяли ВСЕ!!!!
Все физические особенности террориста номер один идентифицировали
А у путина двойников много
Американцы хотят убедиться - что путин жив
И каково его состояние
Завтрак затеяли
Значит - и ДНК хотят получить
И если путин не прикоснется даже к бокалу
Все станет очевидным
Так что не надо сильно нервничать
И думать - что американцы совсем дураки
Эти ДУРАКИ предупреждали нас в октябре 2021 - готовьтесь к большой войне
Но мы ж такие умные!!!!
Мы над дураками американцами тогда поржали
И до сих пор из своей наглости и хамства мы не сделали выводов
Почти четыре года мы выживаем благодаря помощи
Американских дураков
И хоть бы спасибо сказали!!!!!!!!!!! Бл.......
А 47-й президент США Трамп стал первым в истории страны президентом, осужденным за уголовное преступление по делу мошеничества.
В виде наказания ему определено «безусловное освобождение»: это означает, что суд признал Трампа виновным в совершении преступления, но счел неправильным приговаривать его к штрафу, испытательному сроку или тюремному заключению.