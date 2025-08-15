УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
4 198 80

Трамп особисто зустріне Путіна з почестями на Алясці, - NBC

Зустріч Трампа та Путіна Буде червона доріжка

Очікується, що Дональд Трамп розстелить червону доріжку на честь прибуття диктатора Володимира Путіна на базу Ельмендорф-Річардсон на Алясці.

Про це пише NBC, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідер США планує особисто зустріти Путіна, коли той прибуде.

Офіційні особи наголосили, що точні деталі та план дій щодо зустрічі наразі уточнюються.

За словами іншого чиновника, який повідомив інформацію у четвер ввечері, очікується, що Трамп не телефонуватиме Володимиру Зеленському чи європейським лідерам перед зустріччю в п'ятницю.

Проте наразі невідомо, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

Читайте: М’яч на боці Путіна. Саме він має сказати, чи хоче діалогу, - глава МЗС Італії Таяні

Автор: 

путін володимир (24521) США (24049) Трамп Дональд (6806) Аляска (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Це навіть не Чемберлен. Це концентрована ганьба Америки...
показати весь коментар
15.08.2025 13:34 Відповісти
+19
показати весь коментар
15.08.2025 13:33 Відповісти
+17
Міжнародного злочинця, вбивцю, маньяка і педофіла який вбив мільйони людей з почестями в сша зустрічають. Це пздц
показати весь коментар
15.08.2025 13:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще пожалкуєш.
Обгидить ***** усі твої "души прєкрасниє пориви"!
показати весь коментар
15.08.2025 13:31 Відповісти
Головне, щоб дупіту пуйлу привселюдно не цілував. Все таки Президент США,
показати весь коментар
15.08.2025 13:39 Відповісти
навпаки!
було б дуже показово, як що б став на коліно та поцілував руку.
у прямому кфірі, що б всі бачили!
особливо європейські лідари куколди та мага американці.
гуляти так по повній!
показати весь коментар
15.08.2025 13:49 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 14:22 Відповісти
А станцует для дорого гостя?
показати весь коментар
15.08.2025 13:31 Відповісти
А шо це за лисе *****?
показати весь коментар
15.08.2025 13:37 Відповісти
Заберіть дітей від екранів, Тампон стане навколішки і відсмокче ***** прямо біля трапу літака
показати весь коментар
15.08.2025 13:50 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 13:51 Відповісти
Примерно так. Если старческие кости позволят.
показати весь коментар
15.08.2025 14:08 Відповісти
Нехай ще й сеанс анілінгусу влаштує тій мерзоті! Схож,що варті один одного.
показати весь коментар
15.08.2025 13:33 Відповісти
Шеф приїздить
показати весь коментар
15.08.2025 13:33 Відповісти
З хлібом - сіллю а путлєр в червоній сорочці до колін - як палач! - картина маслом!
показати весь коментар
15.08.2025 13:33 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 13:33 Відповісти
Це навіть не Чемберлен. Це концентрована ганьба Америки...
показати весь коментар
15.08.2025 13:34 Відповісти
все, як бажали мага піндоси!
показати весь коментар
15.08.2025 13:53 Відповісти
Яке їхало - таке здибало
показати весь коментар
15.08.2025 14:02 Відповісти
Эпоха фриков во всей красе. Как и в канун второй мировой. И он таким дегенератом был и в первый свой срок. Но быдло же выбрало, значит быдлу это нравится.
показати весь коментар
15.08.2025 14:07 Відповісти
Крок в сторону - розстріл на місці.
показати весь коментар
15.08.2025 13:35 Відповісти
А які почесті для *****? Може з дрючком **********? Чи з іконою, на якій ***** намалювали? Я-би ***** встрів з дробовиком 16 калібру.
показати весь коментар
15.08.2025 13:36 Відповісти
А на коліна ставати буде перед ним, чи це вже приватна програма?
показати весь коментар
15.08.2025 13:38 Відповісти
Медаль дасть? Чи премію світу? Повний дурдом
показати весь коментар
15.08.2025 13:40 Відповісти
У Трампа є шанс стати національним Героєм України, та що там України всієї Європи.
Для цього треба:
1. перебити всю срану мокшанську делігацію.
2. заарештувати *****.
3. приїхати в Київ за нагородою!
показати весь коментар
15.08.2025 13:42 Відповісти
🤣👏
показати весь коментар
15.08.2025 14:25 Відповісти
Рожеві мрії - рожеві мрії...
показати весь коментар
15.08.2025 14:48 Відповісти
Це буде прекрасная зустрич двох 3,14дорасів. Рудого та плешивого
показати весь коментар
15.08.2025 13:42 Відповісти
Трамп зустріне путіна на червоній доріжці з усіма почестями.… Чи нормально це?-Той, хто зліпив з нього президента, хто накачував його грошима та відбілював його капітал, хто має на нього увесь компромат, хто керує його внутрішньою політикою і дресирує як стати диктатором , має бути прийнятий як хан. Світ завмер!
показати весь коментар
15.08.2025 13:43 Відповісти
Аляску в подарунок передасть?
показати весь коментар
15.08.2025 13:44 Відповісти
трамп кацапська шлюха і вже ніщо це не змінить
показати весь коментар
15.08.2025 13:46 Відповісти
Ага, і червону доріжку постелить перед ман'яком
показати весь коментар
15.08.2025 13:46 Відповісти
Трамп моральний урод з повною відсутністю понять добра та зла.
показати весь коментар
15.08.2025 13:47 Відповісти
Та нехай хоть відсо..е - головне щоб снайперу не заважав - український Алігатор - 4000 метрів - шансів, навіть у бтр нема.
показати весь коментар
15.08.2025 13:49 Відповісти
Міжнародного злочинця, вбивцю, маньяка і педофіла який вбив мільйони людей з почестями в сша зустрічають. Це пздц
показати весь коментар
15.08.2025 13:49 Відповісти
На військовій базі США!
показати весь коментар
15.08.2025 13:52 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 13:49 Відповісти
Двойника? Тада Трамп опростоволосится вдвойне.
показати весь коментар
15.08.2025 14:11 Відповісти
Нехай його зустрінуть з ******* та музикoю, але потім шаблею йому по шиі - весь світ буде щасливий
показати весь коментар
15.08.2025 13:50 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 13:51 Відповісти
Х..ло везе ордєн члєніна, тому доріжка червона і особисто її буде розстеляти МАГАюн у кепці MAGA.
показати весь коментар
15.08.2025 13:52 Відповісти
Яка ганьба і ми її свідки, або навіть учасники
показати весь коментар
15.08.2025 13:53 Відповісти
У Тампона є реальний шанс зупинити війну це заарештувати або застрелити ***** на Алясці. Побачимо чи хоче Тампон миру чи він просто затягує війну и рятує ***** від ізоляції і санкцій
показати весь коментар
15.08.2025 13:53 Відповісти
на базу Ельмендорф-Річардсон на Алясці. Джерело: https://censor.net/ua/n3568800?
тобто ОЧКО ГРАЄ У ОБОХ
- можуть вбити снайпери
- можуть бути протести американців

ТРАМП - кацап Який сором - кацап править Америкою
показати весь коментар
15.08.2025 13:54 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 13:55 Відповісти
рудий бовдур
показати весь коментар
15.08.2025 13:54 Відповісти
не забудь - жінкам квіти , пуйлу в морду
показати весь коментар
15.08.2025 14:00 Відповісти
Да ні, він запропонує валізу допомогти нести
показати весь коментар
15.08.2025 14:52 Відповісти
Був би Гітлер,то він би і йому захоплено вилизував.Трамп-це ганьба США!
показати весь коментар
15.08.2025 14:02 Відповісти
Яке ганьбище...
показати весь коментар
15.08.2025 14:05 Відповісти
А правда, шо согласно статьи в "комсомольской правде", конца 90-х, однокласники опустили пыню в школьном туалете за то, шо он был чмоней и ходил в позорных шузах "прощай молодость?"
показати весь коментар
15.08.2025 14:06 Відповісти
ПЫНЯ-ЧМО
показати весь коментар
15.08.2025 14:08 Відповісти
наврядчи він після цього зробив би їх мільярдерами. хоча, якшо йому сподобалось...
показати весь коментар
15.08.2025 14:13 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 14:07 Відповісти
Нахіба ці фантазії. Швидше ху-йло арештує Трампа ще й нассить на голову в процесі...
показати весь коментар
15.08.2025 14:16 Відповісти
Ніхто нікого не арештує,у Трумпа і Путлера один і той же хазяїн.
показати весь коментар
15.08.2025 15:36 Відповісти
*уйло із почестями може зустрічати тільки таке саме *уйло.
показати весь коментар
15.08.2025 14:07 Відповісти
Чмо...
показати весь коментар
15.08.2025 14:12 Відповісти
Чи наважиться Боря Пінкус сказати Трампу в Сенаті що він зрадник, та розпочати процес імпічменту? На ютубі він такий хоробрий
показати весь коментар
15.08.2025 14:12 Відповісти
То праця у Пінкуса така-розвішувати локшину на вухах українців.
показати весь коментар
15.08.2025 15:37 Відповісти
Далі трампуша оголошує що він домовився припинити війну в обмін на п'ять українських областей.
Далі Україна відмовляється і, хоба - стає основною винною у продовженні війни. (Про відмову є певні сумніви через трампозалежного ішака).

Я можу поставити свій меган що так буде...
показати весь коментар
15.08.2025 14:13 Відповісти
не буде цього. І меган тобі ще знадобиться.
показати весь коментар
15.08.2025 14:21 Відповісти
Совпадение? - Не думаю: Юлька, за дружбу с пыней, улетела на маргинальное поле. Шлепер - ваапше улетел, Вава - на очереди, Трамп - внеочередник.
показати весь коментар
15.08.2025 14:14 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 14:28 Відповісти
фейерверки будуть?
показати весь коментар
15.08.2025 14:18 Відповісти
два під* філа зустрінуться , шо би показати світу підтримку один одному ...сторінка політичного та морального сорому США , на фоні вбивства та розрухи України !!! Чомусь США теж хтіли вбити Україну ,чому історично , вони завжди були зрадниками для нас ???!!! так само як і Захід , розбавляти свою демографію , хотіли тільки з азійською та арабською кров'ю ? чого в світі так багато ідіотів ,які до істерії бояться українців ? може тому ,шо наша сила в розумінні суті природи та ношой ментальної незалежності ?...
показати весь коментар
15.08.2025 14:23 Відповісти
Тому, що вважали нас і вважають занадто любоячими волю.
показати весь коментар
15.08.2025 14:24 Відповісти
Показово кобила плешива лавров приїхав у футболці сесесер, в такій яку дуже любить носити венс, можливо і трамп теж її носить під рубахою, аби зігрівало його старече тіло без душі. Покидьки з покидьків!
Трамп, ота доріжка червона під твоїми ногами, коли стане на неї плешиве *****, кат і вбивця путін, нехай для тебе і твоєї адміністріції стане справжнім омутом з крові і сліз не лише дітей і жінок, не лише українців, а і сирійців, грузин, народів Африки, омут який вас всіх накриє під товщею кривавих злочинів, який ніколи не дасть тобі і твоєму оточенню побачити небо, і відбере в вас владу, волю, спокій! Ганебне явище двох уродів які не варті аби ходити по землі! Боже, покарай їх, бо вони знехтували твоєю жертовністю заради спасіння світу🙏
показати весь коментар
15.08.2025 14:23 Відповісти
Світ перевернувся вбивцю зустрічають з почестями 👹
показати весь коментар
15.08.2025 14:29 Відповісти
Шеф же до краснова приїхав!
показати весь коментар
15.08.2025 14:30 Відповісти
Почесті повинні винести на розносі (кайданки).Далі етап до Гааги.
показати весь коментар
15.08.2025 14:32 Відповісти
Молодцы америкосы
Любые средства хороши - для идентификации путина
Даже размер ботинок спецы хотят зафиксировать
На земле его затопчут
А по ковру пройдут только Трамп и путин
Спецы проверят отпечатки
Когда искали Бен- Ладена
Проверяли ВСЕ!!!!
Все физические особенности террориста номер один идентифицировали
А у путина двойников много
Американцы хотят убедиться - что путин жив
И каково его состояние
Завтрак затеяли
Значит - и ДНК хотят получить
И если путин не прикоснется даже к бокалу
Все станет очевидным
Так что не надо сильно нервничать
И думать - что американцы совсем дураки
Эти ДУРАКИ предупреждали нас в октябре 2021 - готовьтесь к большой войне
Но мы ж такие умные!!!!
Мы над дураками американцами тогда поржали
И до сих пор из своей наглости и хамства мы не сделали выводов
Почти четыре года мы выживаем благодаря помощи
Американских дураков
И хоть бы спасибо сказали!!!!!!!!!!! Бл.......
показати весь коментар
15.08.2025 14:38 Відповісти
У ***** спецвзуття. Там підошва під потрібний розмір відбиток дає. А каблукам дистанційно висоту регулює спецбригада.
показати весь коментар
15.08.2025 15:37 Відповісти
Ось так найкривавішого терориста 21 століття на совісті якого сотні тисяч убитих українців ,сотні зруйнованих міст і сіл і мільйони біженців, зустрічати з почестями . Жоден американський президент так не ганьбив США.
показати весь коментар
15.08.2025 14:46 Відповісти
путина, военного преступника, на арест которого выдан международный ордер - встречать с почестями?
А 47-й президент США Трамп стал первым в истории страны президентом, осужденным за уголовное преступление по делу мошеничества.
В виде наказания ему определено «безусловное освобождение»: это означает, что суд признал Трампа виновным в совершении преступления, но счел неправильным приговаривать его к штрафу, испытательному сроку или тюремному заключению.
показати весь коментар
15.08.2025 14:52 Відповісти
нетерпиться відсмоктати
показати весь коментар
15.08.2025 14:54 Відповісти
А лапті вонючі цілувати буде путєну чи ні?
показати весь коментар
15.08.2025 15:03 Відповісти
Зрадойобам на замітку, по дипломатичному протоку статус тих хто зустрічає і приймае у себе мае відповідати статусу тих кого приймають. Номер 2 однієї держави, приймає Номер 1 другої.
показати весь коментар
15.08.2025 15:17 Відповісти
Цікаво, Трамп стане раком чи просто ширше рота відкриє?
показати весь коментар
15.08.2025 15:34 Відповісти
Снайпера десь заховати, мабуть, неможливо. Ну, хоча б цеглину під доріжку засунути, щоб пуйло навернулося і від страху в штани, повз валізки, наклало
показати весь коментар
15.08.2025 15:36 Відповісти
 
 