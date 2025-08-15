УКР
М’яч на боці Путіна. Саме він має сказати, чи хоче діалогу, - глава МЗС Італії Таяні

В Італії відреагували на переговори Трампа та Путіна

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що результат саміту на Алясці залежатиме від готовності диктатора Путіна вести справжній діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews.

"Ми можемо сподіватися, що це стане поворотним моментом, і що після цієї зустрічі можуть розпочатися справжні переговори між Росією та Україною, між Путіним та Зеленським. Саме на це ми повинні сподіватися. Нам потрібно зрозуміти, чи може цей результат бути плодом цієї першої зустрічі, яка є зовсім іншою", - сказав очільник МЗС.

Також міністр відповів на питання, від кого залежить результат зустрічі.

Туреччина уважнно стежить за зустріччю Трампа та Путіна, - Ердоган

"Путін. Я не знаю, наскільки він буде готовий вислухати вимоги Трампа і наскільки він хоче досягти припинення вогню, щоб швидко припинити війну. Тому питання не стільки в тому, що проситиме Трамп, скільки в тому, що Путін буде готовий прийняти. М’яч на його боці. Саме він повинен сказати, чи хоче він діалогу, чи хоче він зустрічатися із Зеленським, чи ні", - пояснив Таяні.

За його словами, справжнє бажання Путіна припинити війну буде видно з того, як він відповість Трампу. 

Таяні здається, що Росія намагається максимально зміцнити свої позиції на цьому етапі.

Папа Римський закликав до припинення бойових дій напередодні зустрічі Трампа і Путіна

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806) Таяні Антоніо (75)
Топ коментарі
+2
Що людина тупіша, то більше адекватності вона очікує від кацапів.
15.08.2025 13:10 Відповісти
+1
Що він може запропонувати. З ним не в м'яча треба грати, а пакувати його в газову камеру
15.08.2025 13:15 Відповісти
+1
Європа - не воїн. Тому своїми заявами про мирні перемовини здають нас. Не дай бог їхній виборець назве їх «партією війни»! Коли починаються такі танці по легалізації вбивці путіна, війна стає іншою і всі союзники вмивають руки. Згадаймо початок війни - всі домовились, що терористи мають бути в ізоляції. Що сталось тепер? - Не хочеться міняти собі звичний комфорт життя, не хочеться напружувати жили.
15.08.2025 13:21 Відповісти
показати весь коментар
Так стелитися перед пуйлом як рижий, означає лише що свій матч трамп вже вважає програним.
показати весь коментар
15.08.2025 13:21 Відповісти
Буде охмуряти Трампа
показати весь коментар
15.08.2025 13:10 Відповісти
Конь педальный на Аляске натянул свитер с надписью СССР. В кармане штанов овёс по 2-20.
показати весь коментар
15.08.2025 13:11 Відповісти
Хоче, але вторгнення не зупинить
показати весь коментар
15.08.2025 13:11 Відповісти
На жаль, боцяпутіна буде вийопуваись, поки не вдавлять падлу.
показати весь коментар
15.08.2025 13:11 Відповісти
15.08.2025 13:14 Відповісти
Що він може запропонувати. З ним не в м'яча треба грати, а пакувати його в газову камеру
15.08.2025 13:15 Відповісти
Ага...)))
Дали старому всратому гомункулу у коньках м'яч і думають шо з цього шось толкове вийде...))))
15.08.2025 13:15 Відповісти
Європа - не воїн. Тому своїми заявами про мирні перемовини здають нас. Не дай бог їхній виборець назве їх «партією війни»! Коли починаються такі танці по легалізації вбивці путіна, війна стає іншою і всі союзники вмивають руки. Згадаймо початок війни - всі домовились, що терористи мають бути в ізоляції. Що сталось тепер? - Не хочеться міняти собі звичний комфорт життя, не хочеться напружувати жили.
15.08.2025 13:21 Відповісти
Сьогодні Трамп дасть дрозда - мало не покажеться! - може
15.08.2025 13:23 Відповісти
перепис довбойобів на Заході. Розрахуйсь, раз-два!

грем: трамп створив умови для справедливого миру в Україні

трамп: якби я не був президентом, путін би захопив всю Україну

рубіо: подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії

гілі (брити): війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом

мелоні: настав час подивитись якою буде позиція рф

таяні (італійці): футбольний м'яч на боці путіна

рютте: м'яч на полі путіна

p.s. Нагадаю, що росіяни з 2024 не міняють своїх вимог, і буквально 2 дні тому вони про це нагадували. Але рожеві поні сповнені надій (футбольних чи яких)
15.08.2025 13:26 Відповісти
Краще дайте йому кулю в голову, а не м'яч - усі в світі будуть щасливі. 🤪
15.08.2025 13:34 Відповісти
У трампа куча жокерів в рукавах та халошах
15.08.2025 13:49 Відповісти
 
 