М’яч на боці Путіна. Саме він має сказати, чи хоче діалогу, - глава МЗС Італії Таяні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що результат саміту на Алясці залежатиме від готовності диктатора Путіна вести справжній діалог.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews.
"Ми можемо сподіватися, що це стане поворотним моментом, і що після цієї зустрічі можуть розпочатися справжні переговори між Росією та Україною, між Путіним та Зеленським. Саме на це ми повинні сподіватися. Нам потрібно зрозуміти, чи може цей результат бути плодом цієї першої зустрічі, яка є зовсім іншою", - сказав очільник МЗС.
Також міністр відповів на питання, від кого залежить результат зустрічі.
"Путін. Я не знаю, наскільки він буде готовий вислухати вимоги Трампа і наскільки він хоче досягти припинення вогню, щоб швидко припинити війну. Тому питання не стільки в тому, що проситиме Трамп, скільки в тому, що Путін буде готовий прийняти. М’яч на його боці. Саме він повинен сказати, чи хоче він діалогу, чи хоче він зустрічатися із Зеленським, чи ні", - пояснив Таяні.
За його словами, справжнє бажання Путіна припинити війну буде видно з того, як він відповість Трампу.
Таяні здається, що Росія намагається максимально зміцнити свої позиції на цьому етапі.
Хоче, але вторгнення не зупинить
На жаль, боцяпутіна буде вийопуваись, поки не вдавлять падлу.
Дали старому всратому гомункулу у коньках м'яч і думають шо з цього шось толкове вийде...))))
грем: трамп створив умови для справедливого миру в Україні
трамп: якби я не був президентом, путін би захопив всю Україну
рубіо: подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії
гілі (брити): війни можуть закінчитися тільки дипломатичним шляхом
мелоні: настав час подивитись якою буде позиція рф
таяні (італійці):
футбольнийм'яч на боці путіна
рютте: м'яч на полі путіна
p.s. Нагадаю, що росіяни з 2024 не міняють своїх вимог, і буквально 2 дні тому вони про це нагадували. Але рожеві поні сповнені надій (футбольних чи яких)