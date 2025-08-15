М’яч на боці Путіна. Саме він має сказати, чи хоче діалогу, - глава МЗС Італії Таяні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що результат саміту на Алясці залежатиме від готовності диктатора Путіна вести справжній діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews.

"Ми можемо сподіватися, що це стане поворотним моментом, і що після цієї зустрічі можуть розпочатися справжні переговори між Росією та Україною, між Путіним та Зеленським. Саме на це ми повинні сподіватися. Нам потрібно зрозуміти, чи може цей результат бути плодом цієї першої зустрічі, яка є зовсім іншою", - сказав очільник МЗС.

Також міністр відповів на питання, від кого залежить результат зустрічі.

Читайте також: Туреччина уважнно стежить за зустріччю Трампа та Путіна, - Ердоган

"Путін. Я не знаю, наскільки він буде готовий вислухати вимоги Трампа і наскільки він хоче досягти припинення вогню, щоб швидко припинити війну. Тому питання не стільки в тому, що проситиме Трамп, скільки в тому, що Путін буде готовий прийняти. М’яч на його боці. Саме він повинен сказати, чи хоче він діалогу, чи хоче він зустрічатися із Зеленським, чи ні", - пояснив Таяні.

За його словами, справжнє бажання Путіна припинити війну буде видно з того, як він відповість Трампу.

Таяні здається, що Росія намагається максимально зміцнити свої позиції на цьому етапі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський закликав до припинення бойових дій напередодні зустрічі Трампа і Путіна