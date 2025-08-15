Туреччина уважнно стежить за зустріччю Трампа та Путіна, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої згадав про зустріч Трампа та Путіна на Алясці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації лідера Туреччини.

"Під час зустрічі обговорювалися останні події щодо війни між Україною та Росією, а також регіональні та глобальні питання. Президент Ердоган заявив про прогрес у стамбульських переговорах, ініційованих Туреччиною, щодо встановлення постійного припинення вогню між Україною та Росією, і що вони вважають важливим, щоб цей процес також сприяв позитивному розвитку в гуманітарних питаннях", - йдеться в повідомленні.

Також Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за зустріччю, яка відбудеться на Алясці.

Рютте поділився оцінками ситуації в Україні напередодні запланованого на Алясці саміту.

