УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
1 534 22

Трамп та Путін на Алясці можуть узгодити деякі умови, - Reuters

Зустріч Трампа та Путіна Про що там можуть домовитись

Президент США Дональд Трамп та диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці все ж можуть узгодити деякі умови.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Близький до Кремля співрозмовник заявив, що лідерам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти якусь невизначену спільну мову.

"Схоже, що будуть узгоджені деякі умови, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити (через тиск санкцій)", - сказало джерело на умовах анонімності.

Аналітики вважають, що Путін може спробувати удати, що дає Трампу те, що той хоче, залишаючись при цьому вільним для ескалації в Україні.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

Читайте: Сотні агентів Секретної служби прибули в Анкоридж для підготовки зустрічі Трампа та Путіна, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (24502) США (24043) Трамп Дональд (6788)
Топ коментарі
+3
***** завжди збреше та наїпе
15.08.2025 10:42 Відповісти
+2
Круто, едет чтоб закончить войну, но даст что то Трампу чтоб получить разрешение для ещё большей эскалации ) статья огонь
15.08.2025 10:48 Відповісти
+1
15.08.2025 10:48 Відповісти
15.08.2025 10:42 Відповісти
Гора, народить, здохлу та смердючу, мишу! І фсьо…
15.08.2025 11:09 Відповісти
Дурня водять по колу
15.08.2025 10:48 Відповісти
Близький до Кремля співрозмовник заявив, що лідерам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти якусь невизначену спільну мову. (куйло,знаючи жадібність "трамбона" до грошей,вирішить за їх допомогою любе ,вигідне йому питання.
15.08.2025 10:48 Відповісти
15.08.2025 10:48 Відповісти
15.08.2025 10:48 Відповісти
на Алясці зараз літо, тепло
15.08.2025 10:52 Відповісти
Зустрічей буде декілька, а отже це проекція майбутнього.
15.08.2025 11:23 Відповісти
Пу і ко недоговороздатні
Всі притомні це розуміють
15.08.2025 10:49 Відповісти
Можуть узгодити, а можуть не узгодити...
Новина від Reuters на кавовій гущі.
15.08.2025 10:49 Відповісти
Трампекс буде танцювати під балалайку *****.
15.08.2025 10:52 Відповісти
Є пряма мова Трампа, де він каже, що грошей в нього навалом. А цінить він двіжуху. Хто там більший рюрік, брехун та педофіл, питання ріторичне. Це два брата-акробата.
15.08.2025 10:55 Відповісти
Пусть торжественно подпишуь очень хороший совместный некролог.
15.08.2025 10:55 Відповісти
"Не валяй дурака Америка
Возвращай-ка Алясочку взад..."
15.08.2025 10:57 Відповісти
Для узгодження деяких питань есть міністри
15.08.2025 11:00 Відповісти
буде з Україною те що з палестиною.чи не Трамп допомагає геноцидити Газу ?
15.08.2025 11:01 Відповісти
Газети пишуть - а ми читаєм - і вірим навіть
15.08.2025 11:03 Відповісти
я економлю на туалетній бумагі ,користуюсь газетами
15.08.2025 11:09 Відповісти
https://t.me/voynareal/120266 🐴Русня у своєму репертуарі: лошадіна пика Лавров приїхав на Аляску в кофті з надписом СРСР
15.08.2025 11:08 Відповісти
В СРСР - це 15 республік-колоній, в совдепії та ГУЛАГУ!! І Україна серед них, як і інші, сьогоднішні держави!!
Маячня, старої коняки, обкуреної!
15.08.2025 11:13 Відповісти
Трамп так бажає заполучити Нобілівську премію що готовий зрадити інтересам США і запродатися раші - більшість хто при владі рахують себе небожителями але містер КОЛЬТ це заперечує.
15.08.2025 11:11 Відповісти
Трампанутий, якщо вспомнить що бажав запропонувати, в клон ху..ла то що написано в методичке
15.08.2025 11:14 Відповісти
 
 