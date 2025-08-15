Трамп та Путін на Алясці можуть узгодити деякі умови, - Reuters

Президент США Дональд Трамп та диктатор Володимир Путін під час зустрічі на Алясці все ж можуть узгодити деякі умови.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Близький до Кремля співрозмовник заявив, що лідерам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти якусь невизначену спільну мову.

"Схоже, що будуть узгоджені деякі умови, оскільки Трампу не можна відмовити, а ми не маємо можливості відмовити (через тиск санкцій)", - сказало джерело на умовах анонімності.

Аналітики вважають, що Путін може спробувати удати, що дає Трампу те, що той хоче, залишаючись при цьому вільним для ескалації в Україні.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

