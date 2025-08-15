Сотні агентів Секретної служби прибули в Анкоридж для підготовки зустрічі Трампа та Путіна, - Bloomberg

Журналісти дізналися, як триває підготовка до зустрічі Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці, яка відбудеться вже сьогодні.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Тиждень тому Трамп оголосив про зустріч із Путіним, єдиний агент на посаді Секретної служби на Алясці розпочав підготовку до прийому сотень працівників найближчими днями.

"Місія агентства була надзвичайно складною: захищати як американського, так і російського президентів в одному місці, кожного в оточенні добре озброєної охорони", - зазначає видання.

Співрозмовники заявили, що операція перетворилася на справжній спринт.

Попри те, що Секретна служба на території США може перевозити зброю, обладнання зв'язку та медичне спорядження без обмежень, географічне розташування Аляски все ж створює проблеми.

В Анкориджі обмежена кількість готельних номерів і невеликий ринок оренди автомобілів, тому транспортні засоби та інше майно доставляють літаками або привозять з інших частин штату. Кортежі позашляховиків прибувають з інших штатів США вантажними літаками.

Зустріч Трампа та Путіна відбудеться на об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон - найбільшому військовому об'єкті Аляски. База розташована менш ніж за тисячу миль від Росії, має контрольований повітряний простір, укріплені ворота та миттєвий доступ до військових підрозділів. І як діюча база закрита для громадськості.

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що в регіоні зараз розпал туристичного сезону, а готелі та авто в дефіциті.

У минулому Анкоридж приймав Папу Римського та колишнього президента США Рональда Рейгана, проте цей саміт, за словами губернатора, є однією з найбільших подій" в історії міста.

Згідно з протоколом Держдепу США, у двосторонніх зустрічах найвищого рівня діють правила взаємності. Це означає, що будь-який привілей, наданий одному лідеру, варто забезпечити й іншому. Переміщення Путіна контролюватиме російська охорона, а Секретна служба США підтримуватиме зовнішній контроль за ситуацією.

"Жодна зі сторін не відчинятиме двері іншої сторони та не сідатиме в автомобілі іншої. Якщо 10 американських агентів будуть розміщені біля кімнати для переговорів, 10 російських агентів стоятимуть з іншого боку", - пише Bloomberg.

Навіть кількість кімнат очікування, - безпечних зон для кожного з лідерів, - узгоджуються окремо.

Секретна служба все ще чекає, щоб Росія офіційно затвердила повний план безпеки.

Наразі до Анкориджа прибули сотні агентів, готелі заповнено, а пункти прокату авто розчищено для кортежів.

На перехрестях чергують агенти в костюмах та з навушниками, інші - у цивільному одязі зливаються з відвідувачами закладів та парковок.

Державна поліція Аляски та місцеві правоохоронці інтегровані в маршрути кортежів, які розплановані до кожної смуги для повороту.

"Кожен рух транспортних засобів обох лідерів ретельно відпрацьовується, щоб тримати їх на відстані, водночас забезпечуючи повний захист кожного з них", - підсумували там.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

