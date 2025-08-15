УКР
Сотні агентів Секретної служби прибули в Анкоридж для підготовки зустрічі Трампа та Путіна, - Bloomberg

Зустріч Трампа та Путіна Як її готують на Алясці

Журналісти дізналися, як триває підготовка до зустрічі Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці, яка відбудеться вже сьогодні.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Тиждень тому Трамп оголосив про зустріч із Путіним, єдиний агент на посаді Секретної служби на Алясці розпочав підготовку до прийому сотень працівників найближчими днями.

"Місія агентства була надзвичайно складною: захищати як американського, так і російського президентів в одному місці, кожного в оточенні добре озброєної охорони", - зазначає видання.

Співрозмовники заявили, що операція перетворилася на справжній спринт.

Читайте також: Навіть якби я отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з РФ, ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду, - Трамп

Попри те, що Секретна служба на території США може перевозити зброю, обладнання зв'язку та медичне спорядження без обмежень, географічне розташування Аляски все ж створює проблеми.

В Анкориджі обмежена кількість готельних номерів і невеликий ринок оренди автомобілів, тому транспортні засоби та інше майно доставляють літаками або привозять з інших частин штату. Кортежі позашляховиків прибувають з інших штатів США вантажними літаками.

Зустріч Трампа та Путіна відбудеться на об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон - найбільшому військовому об'єкті Аляски. База розташована менш ніж за тисячу миль від Росії, має контрольований повітряний простір, укріплені ворота та миттєвий доступ до військових підрозділів. І як діюча база закрита для громадськості.

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що в регіоні зараз розпал туристичного сезону, а готелі та авто в дефіциті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Алясці проходить проукраїнський мітинг напередодні зустрічі Трампа і Путіна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У минулому Анкоридж приймав Папу Римського та колишнього президента США Рональда Рейгана, проте цей саміт, за словами губернатора, є однією з найбільших подій" в історії міста.

Згідно з протоколом Держдепу США, у двосторонніх зустрічах найвищого рівня діють правила взаємності. Це означає, що будь-який привілей, наданий одному лідеру, варто забезпечити й іншому. Переміщення Путіна контролюватиме російська охорона, а Секретна служба США підтримуватиме зовнішній контроль за ситуацією.

"Жодна зі сторін не відчинятиме двері іншої сторони та не сідатиме в автомобілі іншої. Якщо 10 американських агентів будуть розміщені біля кімнати для переговорів, 10 російських агентів стоятимуть з іншого боку", - пише Bloomberg.

Навіть кількість кімнат очікування, - безпечних зон для кожного з лідерів, - узгоджуються окремо.

Секретна служба все ще чекає, щоб Росія офіційно затвердила повний план безпеки.

Читайте також: Настав час подивитися, якою буде позиція РФ під час зустрічі на Алясці, - Мелоні

Наразі до Анкориджа прибули сотні агентів, готелі заповнено, а пункти прокату авто розчищено для кортежів.

На перехрестях чергують агенти в костюмах та з навушниками, інші - у цивільному одязі зливаються з відвідувачами закладів та парковок.

Державна поліція Аляски та місцеві правоохоронці інтегровані в маршрути кортежів, які розплановані до кожної смуги для повороту.

"Кожен рух транспортних засобів обох лідерів ретельно відпрацьовується, щоб тримати їх на відстані, водночас забезпечуючи повний захист кожного з них", - підсумували там.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

Читайте: Напередодні саміту в Алясці воєнна економіка Путіна "тріщить по швах", – Bloomberg

путін володимир (24502) США (24043) Трамп Дональд (6788) Аляска (27)
+10
І один серед сотні агентів може стати Героєм Світу !
15.08.2025 08:37 Відповісти
+8
Скільки клопоту через двох уй@бків яких набагато простіше пристрелити.
15.08.2025 08:41 Відповісти
+7
15.08.2025 08:44 Відповісти
Погана новина - не дадуть прицілитись тому ескімосу шо білку б"є в око - шоб шкурку не попортити
15.08.2025 08:33 Відповісти
Вивірку, шановний пане, вивірку, а сруську білку нехай якут поцілюе у око.
15.08.2025 08:38 Відповісти
Можна й вивірку
15.08.2025 08:40 Відповісти
Треба вивірку. Нам з вами ж є різниця.
15.08.2025 08:42 Відповісти
страшне...
15.08.2025 08:46 Відповісти
И я с критикой. Графиня и гуси.Белки и эскимосы? Где живут эскимосы белок нет, а где белки есть эскимосы не водятся.
Эскимос голыми руками нерпу выловит
15.08.2025 09:08 Відповісти
Без різниці - можна і грізлі на 1 км в око - тут шо він такий справний як Робін Гуд
15.08.2025 09:27 Відповісти
От би з десяток ескімосів !!! Мо і вкоротили б !!!
15.08.2025 09:57 Відповісти
І шо, серед оиіх сотен не знайдеися один послідовник далласького стрильця? Виродження американців набрало незворотнего руху.
15.08.2025 08:35 Відповісти
І один серед сотні агентів може стати Героєм Світу !
15.08.2025 08:37 Відповісти
Нема вже там кому стати Героєм. Там суцільні республиканці та їх виборці.
15.08.2025 08:39 Відповісти
На то він і Агент, щоб буди агентом поміж республіканців!
15.08.2025 08:43 Відповісти
Навіть мріяти не варто, в Секретну Службу такий відбір і такий вишкіл, що подібна подія рівна 0.
15.08.2025 09:29 Відповісти
Скільки клопоту через двох уй@бків яких набагато простіше пристрелити.
15.08.2025 08:41 Відповісти
15.08.2025 08:44 Відповісти
Правильно: дбайте про безпеку, бережіть вашого найголовнішого торгового партнера з кремля, америкоїдні ********
15.08.2025 08:52 Відповісти
15.08.2025 09:03 Відповісти
Напрасно вы, напрасно. ***** (Путин) в России это не имя а должность. Выберут другого Путина. Многие кацапы возмущаются что Путин - мало Путин. Идеологию реваншизма устранением одного человека не изнечтожить.
15.08.2025 09:16 Відповісти
По-перше, у Вас помилка. Не "изнЕчтожить", А "изнИчтожить". А, взагалі, з точку зору стилістики, тут краще було б вжити "уничтожить".
По-друге, оці всі розмови про те, що, знищивши одну людину, систему не поборити, розводили більшовики. Щоб дискредитувати досягнення їхніх політичнеих конкурентів (а потім і ворогів) есерів (соціалістів-революціонерів). Нагадаю, що останні обрали шлях терору проти окремих представників царського режиму. І він був настільки ефективним, що врешті-решт призвів до послаблення владної вертикалі і остаточного краху царського режиму.
15.08.2025 09:22 Відповісти
Вот если бы я был в шляпе, я бы снял её перед вами.
Дякую
15.08.2025 09:47 Відповісти
Это если бы Россия была партократией. А она персоналисткая автократия. Потому гибель *****, это развал всей системы.
15.08.2025 09:31 Відповісти
може заарештують?
може самоль з молью конякою та хробаками лизоблюдами, десь зникне в торосах антарктики а білі ведмедики розтащать на сувеніри?

ой!
мрії мрії мрії.....
15.08.2025 09:06 Відповісти
Арктики, шановний пан, Арктики.
А "глупый" пингвин улики, в утёсах спрячет
15.08.2025 09:11 Відповісти
Русскій путін робко прячєт тєло глупоє в Аляскє...
15.08.2025 09:24 Відповісти
Нічого подібного, скоріше в валізи докази ховає
15.08.2025 09:49 Відповісти
"Глупый" пингвин крепко прячет тело Путина в утесах
15.08.2025 09:31 Відповісти
"А на случай встрєчі с bear
Трамп рогатіну prepare ..." (с)
15.08.2025 10:38 Відповісти
Ліпше пару снайперів відправити треба було.
15.08.2025 09:46 Відповісти
На диво думки у всіх співпадають !!!!
15.08.2025 10:00 Відповісти
Мені цікаво, як оцю ганьбу Америки згодом опишуть історики і коли в Білому домі знімуть всі мармизи Трампа. Хоча....Америка вже прокисла щами.
15.08.2025 10:45 Відповісти
 
 