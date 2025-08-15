РУС
Сотни агентов Секретной службы прибыли в Анкоридж для подготовки встречи Трампа и Путина, - Bloomberg

Встреча Трампа и Путина Как ее готовят на Аляске

Журналисты узнали, как идет подготовка к встрече Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске, которая состоится уже сегодня.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Неделю назад Трамп объявил о встрече с Путиным, единственный агент на должности Секретной службы на Аляске начал подготовку к приему сотен работников в ближайшие дни.

"Миссия агентства была чрезвычайно сложной: защищать как американского, так и российского президентов в одном месте, каждого в окружении хорошо вооруженной охраны", - отмечает издание.

Собеседники заявили, что операция превратилась в настоящий спринт.

Читайте также: Даже если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с РФ, СМИ сказали бы, что я заключил плохое соглашение, - Трамп

Несмотря на то, что Секретная служба на территории США может перевозить оружие, оборудование связи и медицинское снаряжение без ограничений, географическое расположение Аляски все же создает проблемы.

В Анкоридже ограниченное количество гостиничных номеров и небольшой рынок аренды автомобилей, поэтому транспортные средства и другое имущество доставляют самолетами или привозят из других частей штата. Кортежи внедорожников прибывают из других штатов США грузовыми самолетами.

Встреча Трампа и Путина состоится на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон - крупнейшем военном объекте Аляски. База расположена менее чем в тысяче миль от России, имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая база закрыта для общественности.

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что в регионе сейчас разгар туристического сезона, а гостиницы и авто в дефиците.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Аляске проходит проукраинский митинг накануне встречи Трампа и Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В прошлом Анкоридж принимал Папу Римского и бывшего президента США Рональда Рейгана, однако этот саммит, по словам губернатора, является "одним из крупнейших событий" в истории города.

Согласно протоколу Госдепа США, в двусторонних встречах самого высокого уровня действуют правила взаимности. Это означает, что любая привилегия, предоставленная одному лидеру, должна быть обеспечена и другому. Перемещение Путина будет контролировать российская охрана, а Секретная служба США будет поддерживать внешний контроль за ситуацией.

"Ни одна из сторон не будет открывать двери другой стороны и не будет садиться в автомобили другой. Если 10 американских агентов будут размещены возле комнаты для переговоров, 10 российских агентов будут стоять с другой стороны", - пишет Bloomberg.

Даже количество комнат ожидания, - безопасных зон для каждого из лидеров, - согласовываются отдельно.

Секретная служба все еще ждет, чтобы Россия официально утвердила полный план безопасности.

Читайте также: Пришло время посмотреть, какой будет позиция РФ во время встречи на Аляске, - Мелони

Сейчас в Анкоридж прибыли сотни агентов, гостиницы заполнены, а пункты проката авто расчищены для кортежей.

На перекрестках дежурят агенты в костюмах и с наушниками, другие - в гражданской одежде сливаются с посетителями заведений и парковок.

Государственная полиция Аляски и местные правоохранители интегрированы в маршруты кортежей, которые распланированы к каждой полосе для поворота.

"Каждое движение транспортных средств обоих лидеров тщательно отрабатывается, чтобы держать их на расстоянии, одновременно обеспечивая полную защиту каждого из них", - подытожили там.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Читайте: Накануне саммита в Аляске военная экономика Путина "трещит по швам", - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (31904) США (27702) Трамп Дональд (6272) Аляска (24)
Топ комментарии
+3
Погана новина - не дадуть прицілитись тому ескімосу шо білку б"є в око - шоб шкурку не попортити
показать весь комментарий
15.08.2025 08:33 Ответить
+3
І один серед сотні агентів може стати Героєм Світу !
показать весь комментарий
15.08.2025 08:37 Ответить
+3
Скільки клопоту через двох уй@бків яких набагато простіше пристрелити.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:41 Ответить
Погана новина - не дадуть прицілитись тому ескімосу шо білку б"є в око - шоб шкурку не попортити
показать весь комментарий
15.08.2025 08:33 Ответить
Вивірку, шановний пане, вивірку, а сруську білку нехай якут поцілюе у око.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:38 Ответить
Можна й вивірку
показать весь комментарий
15.08.2025 08:40 Ответить
Треба вивірку. Нам з вами ж є різниця.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:42 Ответить
страшне...
показать весь комментарий
15.08.2025 08:46 Ответить
И я с критикой. Графиня и гуси.Белки и эскимосы? Где живут эскимосы белок нет, а где белки есть эскимосы не водятся.
Эскимос голыми руками нерпу выловит
показать весь комментарий
15.08.2025 09:08 Ответить
Без різниці - можна і грізлі на 1 км в око - тут шо він такий справний як Робін Гуд
показать весь комментарий
15.08.2025 09:27 Ответить
І шо, серед оиіх сотен не знайдеися один послідовник далласького стрильця? Виродження американців набрало незворотнего руху.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:35 Ответить
І один серед сотні агентів може стати Героєм Світу !
показать весь комментарий
15.08.2025 08:37 Ответить
Нема вже там кому стати Героєм. Там суцільні республиканці та їх виборці.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:39 Ответить
На то він і Агент, щоб буди агентом поміж республіканців!
показать весь комментарий
15.08.2025 08:43 Ответить
Навіть мріяти не варто, в Секретну Службу такий відбір і такий вишкіл, що подібна подія рівна 0.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:29 Ответить
Скільки клопоту через двох уй@бків яких набагато простіше пристрелити.
показать весь комментарий
15.08.2025 08:41 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 08:44 Ответить
Правильно: дбайте про безпеку, бережіть вашого найголовнішого торгового партнера з кремля, америкоїдні ********
показать весь комментарий
15.08.2025 08:52 Ответить
показать весь комментарий
15.08.2025 09:03 Ответить
Напрасно вы, напрасно. ***** (Путин) в России это не имя а должность. Выберут другого Путина. Многие кацапы возмущаются что Путин - мало Путин. Идеологию реваншизма устранением одного человека не изнечтожить.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:16 Ответить
По-перше, у Вас помилка. Не "изнЕчтожить", А "изнИчтожить". А, взагалі, з точку зору стилістики, тут краще було б вжити "уничтожить".
По-друге, оці всі розмови про те, що, знищивши одну людину, систему не поборити, розводили більшовики. Щоб дискредитувати досягнення їхніх політичнеих конкурентів (а потім і ворогів) есерів (соціалістів-революціонерів). Нагадаю, що останні обрали шлях терору проти окремих представників царського режиму. І він був настільки ефективним, що врешті-решт призвів до послаблення владної вертикалі і остаточного краху царського режиму.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:22 Ответить
Это если бы Россия была партократией. А она персоналисткая автократия. Потому гибель *****, это развал всей системы.
показать весь комментарий
15.08.2025 09:31 Ответить
може заарештують?
може самоль з молью конякою та хробаками лизоблюдами, десь зникне в торосах антарктики а білі ведмедики розтащать на сувеніри?

ой!
мрії мрії мрії.....
показать весь комментарий
15.08.2025 09:06 Ответить
Арктики, шановний пан, Арктики.
А "глупый" пингвин улики, в утёсах спрячет
показать весь комментарий
15.08.2025 09:11 Ответить
Русскій путін робко прячєт тєло глупоє в Аляскє...
показать весь комментарий
15.08.2025 09:24 Ответить
"Глупый" пингвин крепко прячет тело Путина в утесах
показать весь комментарий
15.08.2025 09:31 Ответить
 
 