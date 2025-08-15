Сотни агентов Секретной службы прибыли в Анкоридж для подготовки встречи Трампа и Путина, - Bloomberg

Журналисты узнали, как идет подготовка к встрече Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске, которая состоится уже сегодня.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Неделю назад Трамп объявил о встрече с Путиным, единственный агент на должности Секретной службы на Аляске начал подготовку к приему сотен работников в ближайшие дни.

"Миссия агентства была чрезвычайно сложной: защищать как американского, так и российского президентов в одном месте, каждого в окружении хорошо вооруженной охраны", - отмечает издание.

Собеседники заявили, что операция превратилась в настоящий спринт.

Несмотря на то, что Секретная служба на территории США может перевозить оружие, оборудование связи и медицинское снаряжение без ограничений, географическое расположение Аляски все же создает проблемы.

В Анкоридже ограниченное количество гостиничных номеров и небольшой рынок аренды автомобилей, поэтому транспортные средства и другое имущество доставляют самолетами или привозят из других частей штата. Кортежи внедорожников прибывают из других штатов США грузовыми самолетами.

Встреча Трампа и Путина состоится на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон - крупнейшем военном объекте Аляски. База расположена менее чем в тысяче миль от России, имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая база закрыта для общественности.

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что в регионе сейчас разгар туристического сезона, а гостиницы и авто в дефиците.

В прошлом Анкоридж принимал Папу Римского и бывшего президента США Рональда Рейгана, однако этот саммит, по словам губернатора, является "одним из крупнейших событий" в истории города.

Согласно протоколу Госдепа США, в двусторонних встречах самого высокого уровня действуют правила взаимности. Это означает, что любая привилегия, предоставленная одному лидеру, должна быть обеспечена и другому. Перемещение Путина будет контролировать российская охрана, а Секретная служба США будет поддерживать внешний контроль за ситуацией.

"Ни одна из сторон не будет открывать двери другой стороны и не будет садиться в автомобили другой. Если 10 американских агентов будут размещены возле комнаты для переговоров, 10 российских агентов будут стоять с другой стороны", - пишет Bloomberg.

Даже количество комнат ожидания, - безопасных зон для каждого из лидеров, - согласовываются отдельно.

Секретная служба все еще ждет, чтобы Россия официально утвердила полный план безопасности.

Сейчас в Анкоридж прибыли сотни агентов, гостиницы заполнены, а пункты проката авто расчищены для кортежей.

На перекрестках дежурят агенты в костюмах и с наушниками, другие - в гражданской одежде сливаются с посетителями заведений и парковок.

Государственная полиция Аляски и местные правоохранители интегрированы в маршруты кортежей, которые распланированы к каждой полосе для поворота.

"Каждое движение транспортных средств обоих лидеров тщательно отрабатывается, чтобы держать их на расстоянии, одновременно обеспечивая полную защиту каждого из них", - подытожили там.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

