Пришло время посмотреть, какой будет позиция РФ во время встречи на Аляске, - Мелони

Мелони прокомментировала встречу с Трампом и саммит на Аляске

Премьер Италии Джорджа Мелони после общения с лидерами Европы и президентом США Дональдом Трампом заявила об удовлетворении единством целей и способностью к диалогу, которые демонстрирует Запад.

Соответствующее заявление обнародовало правительство страны, информирует Цензор.НЕТ.

Она выразила благодарность за усилия Трампа, подчеркнув важность продолжения сотрудничества с США для прекращения войны и достижения мира, который будет гарантировать суверенитет и безопасность Украины.

Мелони также приветствовала участие вице-президента Вэнса в заседании "Коалиции желающих".

Премьер подчеркнула, что справедливый и длительный мир не может существовать без прекращения огня, постоянной поддержки Украины, сохранения коллективного давления на Россию, в частности через санкции, а также прочных и надежных гарантий безопасности, закрепленных в евроатлантическом контексте.

"Мелони выразила большое удовлетворение единством намерений и способностью к диалогу, которые Запад демонстрирует перед лицом фундаментального вызова для безопасности и защиты международного права. Сейчас пришло время посмотреть, какой на Аляске будет позиция России, которая до сих пор не намеревалась делать никаких значительных шагов вперед", - говорится в заявлении.

Топ комментарии
+5
пуйло як завжди пошле всіх нафуй і ніхто нічого йому не зробить
14.08.2025 11:36 Ответить
+4
ага, до этого все было так неоднозначно а вот теперь уже точно будет понятно
14.08.2025 11:43 Ответить
+1
14.08.2025 11:47 Ответить
пуйло як завжди пошле всіх нафуй і ніхто нічого йому не зробить
14.08.2025 11:36 Ответить
ага, до этого все было так неоднозначно а вот теперь уже точно будет понятно
14.08.2025 11:43 Ответить
Це точно, головне що трампонутий ще і Аляску віддати зможе, наслухавшись ціх казок. Хоча і сам любить казки розповідати
14.08.2025 11:47 Ответить
Тупа, яка ще може бути у ху...ла, сцяря ху...лостану, а скоріше у його клону. А трампонутий буде робити вигляд що розмовляє з ху...лом, йому не вперше
14.08.2025 11:44 Ответить
3/4 перемовин х-ло буде розповідати казки про печенегів і половців. Кремлівський дегенерат і раніше не був дуже розумним а зараз під час маразму і діменції взагалі несе лише пургу і бредятину.
14.08.2025 11:44 Ответить
14.08.2025 11:47 Ответить
Наш члєном на роялі
А Мєлоні на пілоні
14.08.2025 11:49 Ответить
"настав час" - це вже який раз він настав ? папуга ?
14.08.2025 11:50 Ответить
Та яка позиція, поки позмція ***** не буде раком, то нічого не зміниться. А всі разом могли б це зробити, так газ жеж, бабло
14.08.2025 11:50 Ответить
путлер вас всех нагнул дурачков пугливых и рыжего нагнет завтра
14.08.2025 11:59 Ответить
позиція росії всім відома - кемську волость давай, вона буде як і була, цікавіше позиція сша, вони також будуть смоктати, чи рішучє повернуться задом і знімуть штани
14.08.2025 12:05 Ответить
офтоп: УСІ Три Фінали проти росіян - в «СУХУ»! https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE/shorts #самбо https://www.youtube.com/hashtag/ukraine/shorts #ukraine - https://www.youtube.com/shorts/5DZ9vD1IGfo
14.08.2025 12:10 Ответить
А до цього було незрозуміло, лицемірко італійська?
14.08.2025 12:18 Ответить
Так ще ж немає на шо дивитись. От завтра і подивимось...
14.08.2025 12:20 Ответить
Позиція у ********** лише одна - імперсько-загарбницька. Тому ці перемовини не мають взагалі ніякого сенсу. ***** ще не хоче звільнити всі окуповані території і почати виплату репарацій. Тому є лише одна модель дій - афганська. Масове знищення окупантів і санкційний тиск. Світ має доробити те що не дороблене в 1991 і так щоб ніколи у кацапів не виникало мрій про реванш і імперські загарбання.
14.08.2025 12:21 Ответить
Скоріш за все слід чекаьи масованого ракетного удару...і пустопорожніх заяв
14.08.2025 12:22 Ответить
 
 