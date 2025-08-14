Пришло время посмотреть, какой будет позиция РФ во время встречи на Аляске, - Мелони

Премьер Италии Джорджа Мелони после общения с лидерами Европы и президентом США Дональдом Трампом заявила об удовлетворении единством целей и способностью к диалогу, которые демонстрирует Запад.

Соответствующее заявление обнародовало правительство страны, информирует Цензор.НЕТ.

Она выразила благодарность за усилия Трампа, подчеркнув важность продолжения сотрудничества с США для прекращения войны и достижения мира, который будет гарантировать суверенитет и безопасность Украины.

Мелони также приветствовала участие вице-президента Вэнса в заседании "Коалиции желающих".

Премьер подчеркнула, что справедливый и длительный мир не может существовать без прекращения огня, постоянной поддержки Украины, сохранения коллективного давления на Россию, в частности через санкции, а также прочных и надежных гарантий безопасности, закрепленных в евроатлантическом контексте.

"Мелони выразила большое удовлетворение единством намерений и способностью к диалогу, которые Запад демонстрирует перед лицом фундаментального вызова для безопасности и защиты международного права. Сейчас пришло время посмотреть, какой на Аляске будет позиция России, которая до сих пор не намеревалась делать никаких значительных шагов вперед", - говорится в заявлении.

