Трамп создал условия для справедливого прекращения войны в Украине, - Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президент США Дональд Трамп создал условия для честного и справедливого прекращения войны РФ против Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Европейские лидеры, с которыми я разговаривал сегодня утром, сказали, что телефонный разговор с президентом Трампом был просто впечатляющим. Президент Трамп искренне стремился положить конец этой войне, и я считаю, что он создал условия для честного и справедливого прекращения кровопролития в Украине", - подчеркнул он.
Сенатор отметил, что Трамп "четко дал понять, что хочет мира, а не унижения".
"Он не будет сидеть в стороне, если убийства будут продолжаться. Введение 50% пошлины на Индию за покупку российской нефти и газа, которые поддерживают военную машину Путина, действительно изменило правила игры", - добавил Грэм.
чи не так, рудий мародер?
(мовою оригіналу)
Чтобы знать, насколько послушен народ, решили поставить эксперимент - объявить всенародное лизание задницы Хрущева на Красной площади. Несколько опасались реакции творческой интеллигенции. Первым откликнулся Союз писателей. Писатели просили оказать им честь и допустить их первыми.
Це Пабло, не Пікассо, не тільки не дає більше зброї, а ще й забирає, те, що до нього дав нормальний президент.
- Надійний - як будапештський меморандум
- Послідовний - як держдеп
- Розумний - як трамп
- Мудрий - як грем
- Захищений - як робочий чат піта хегсета
500% мита?
Так це ВЖЕ проїхали, пустобрех
Все проїхали?
У чиновників Трампакса вже обличчя сформувались у формі його дупи.