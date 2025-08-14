РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Трамп создал условия для справедливого прекращения войны в Украине, - Грэм

Трамп создал условия для прекращения войны Заявление Грэма

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президент США Дональд Трамп создал условия для честного и справедливого прекращения войны РФ против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейские лидеры, с которыми я разговаривал сегодня утром, сказали, что телефонный разговор с президентом Трампом был просто впечатляющим. Президент Трамп искренне стремился положить конец этой войне, и я считаю, что он создал условия для честного и справедливого прекращения кровопролития в Украине", - подчеркнул он.

Сенатор отметил, что Трамп "четко дал понять, что хочет мира, а не унижения".

"Он не будет сидеть в стороне, если убийства будут продолжаться. Введение 50% пошлины на Индию за покупку российской нефти и газа, которые поддерживают военную машину Путина, действительно изменило правила игры", - добавил Грэм.

Трамп Дональд (6248) Линдси Грэм (110)
+7
пропозиція рудого ***** спільно добувати та реалізовувати належні Україні рзм на окупованій рашистами території України це справедливе припинення загарбницької війни?!
чи не так, рудий мародер?
14.08.2025 11:05 Ответить
+6
не кажи гоп (с)
14.08.2025 11:02 Ответить
+4
Пригадався старий радянський анекдот.
(мовою оригіналу)

Чтобы знать, насколько послушен народ, решили поставить эксперимент - объявить всенародное лизание задницы Хрущева на Красной площади. Несколько опасались реакции творческой интеллигенции. Первым откликнулся Союз писателей. Писатели просили оказать им честь и допустить их первыми.
14.08.2025 11:04 Ответить
не кажи гоп (с)
14.08.2025 11:02 Ответить
пропозиція рудого ***** спільно добувати та реалізовувати належні Україні рзм на окупованій рашистами території України це справедливе припинення загарбницької війни?!
чи не так, рудий мародер?
14.08.2025 11:05 Ответить
Взагалі ні.
14.08.2025 11:02 Ответить
Зніми рожеві окуляри, трампблєядь.
14.08.2025 11:11 Ответить
Грем-****-****
14.08.2025 11:03 Ответить
Пригадався старий радянський анекдот.
(мовою оригіналу)

Чтобы знать, насколько послушен народ, решили поставить эксперимент - объявить всенародное лизание задницы Хрущева на Красной площади. Несколько опасались реакции творческой интеллигенции. Первым откликнулся Союз писателей. Писатели просили оказать им честь и допустить их первыми.
14.08.2025 11:04 Ответить
Ці потвори просто знущаються .
14.08.2025 11:06 Ответить
А що саме він створив, припинив допомогу Україні? Так, це дуже справедливо...
14.08.2025 11:10 Ответить
а де можна почитати про ці умови?
14.08.2025 11:13 Ответить
Він не сидітиме осторонь, якщо вбивства триватимуть. Запровадження 50% мита на Індію за купівлю російської нафти та газу, які підтримують військову машину Путіна, справді змінило правила гри", - додав Грем. Джерело: https://censor.net/ua/n3568602
14.08.2025 12:05 Ответить
Треба створити належні умови для наступгого стрільця по рудому педофілу-підару..
14.08.2025 11:15 Ответить
Сенатор-сраколиз. Заткни фонтан.
14.08.2025 11:15 Ответить
Трамп створив умови для виведення путлера з міжнародної ізоляції, для поширення проросійських наративів, для проведення максимально агресивного літнього наступу рашистів, для закріплення віри путлера в можливість зняття санкцій та перемоги над Україною в якомусь вигляді. Далі буде. Дякуємо.
14.08.2025 11:16 Ответить
лето через 2 недели заканчиваеться,какие города взяли кацапы?какой потужный наступ,2 год уже мегасити покровск дожать не могут,это по факту.
14.08.2025 11:24 Ответить
це нічого не означає,бо придумано марафоном - літній наступ, зимовий, осінній і весняний. Насправді наступ не закінчується він повзучий і перманентний.
14.08.2025 11:49 Ответить
Команда АБСОЛЮТНИХ деградантів !!! Так виглядає кінець американської величі ! Ось ЩО породжує т. зв. демократія.
14.08.2025 11:16 Ответить
Де він зробив ці умови? Поки видно, які умови він створив у себе в штанях. Смердить вже і скоро незручно буде і ходити так.
Це Пабло, не Пікассо, не тільки не дає більше зброї, а ще й забирає, те, що до нього дав нормальний президент.
14.08.2025 11:16 Ответить
Дивні у них розуміння справедливості. Я щось не бачу покарання агресора.
14.08.2025 11:19 Ответить
Рус, здавайся, Трамп все порішав.
14.08.2025 11:21 Ответить
Ги-ги-ги,ото і все
14.08.2025 11:28 Ответить
Я правильно понимаю про справедливость: кацапов - за поребрик 91-го, контрибуцию, Путю с челядью под трибунал или у рыжего павиана своя интерпретация справедливости?
14.08.2025 11:22 Ответить
Деменцій Трамп перетворив Білий Дім в "дім престарілих гульфістів"...
14.08.2025 11:24 Ответить
Люди-нелюди бачуть тільки біле-чорне ,як здолати монстра не зламавши мир ,який весить на волосиці,хоть би хто задумався
14.08.2025 11:27 Ответить
Словник нецензурних виразів 2025:

- Надійний - як будапештський меморандум

- Послідовний - як держдеп

- Розумний - як трамп

- Мудрий - як грем

- Захищений - як робочий чат піта хегсета
14.08.2025 11:33 Ответить
Ага... справедливістю аж пре...
14.08.2025 11:35 Ответить
Він їх не створить, бо не може створити. Просто зараз такий момент склався. Он від фінів колись відчепилися, бо була на носі глобальна війна, від поляків - бо ще була громадянська війна, а зараз хто москалям заважає? Але, звісно, переговори принесуть результат. Саміти, дзвінки й так далі. Все буде добре.
14.08.2025 11:36 Ответить
Щоб ти на безуглій одружився, клоун...
14.08.2025 11:39 Ответить
там где слово честно или правда - там всегда ложь следует. Справедливый мир может быть, когда Империалистическая Россия развалится, что больше не будет идеологии расширяться и захватывать земли и ресурсы, и когда Украина вернет все свои земли с Крымом. Вот это справедливо будет. А не эти вечные брехни с манипуляциями и подменами понятий.
14.08.2025 11:43 Ответить
замість того що дать пиз ди недофюреру ***** , ці довбні чи вдають що вони довбойоби чи насправді такі і є
14.08.2025 11:52 Ответить
В результаті буде знайдений винуватий - Україна. Яка не забажає скористатись створеними умовами.
14.08.2025 12:02 Ответить
Цікаво, які ці "умови"?
500% мита?
Так це ВЖЕ проїхали, пустобрех
14.08.2025 12:19 Ответить
А де ті санкції, з якими Грем півроку носився?
Все проїхали?
14.08.2025 12:22 Ответить
Розмова з Трампом була вражаючою! Неперевершеною! Надзвичайною! Прекрасною! Чудово! Найкращою! Всіх від най-най-най розмови з Трампом поплавило в екстазі!
У чиновників Трампакса вже обличчя сформувались у формі його дупи.
14.08.2025 12:24 Ответить
 
 