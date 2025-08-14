Трамп создал условия для справедливого прекращения войны в Украине, - Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что президент США Дональд Трамп создал условия для честного и справедливого прекращения войны РФ против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейские лидеры, с которыми я разговаривал сегодня утром, сказали, что телефонный разговор с президентом Трампом был просто впечатляющим. Президент Трамп искренне стремился положить конец этой войне, и я считаю, что он создал условия для честного и справедливого прекращения кровопролития в Украине", - подчеркнул он.

Сенатор отметил, что Трамп "четко дал понять, что хочет мира, а не унижения".

"Он не будет сидеть в стороне, если убийства будут продолжаться. Введение 50% пошлины на Индию за покупку российской нефти и газа, которые поддерживают военную машину Путина, действительно изменило правила игры", - добавил Грэм.

