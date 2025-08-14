Трамп створив умови для справедливого припинення війни в Україні, - Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що президент США Дональд Трамп створив умови для чесного та справедливого припинення війни РФ проти України.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Європейські лідери, з якими я розмовляв сьогодні вранці, сказали, що телефонна розмова з президентом Трампом була просто вражаючою. Президент Трамп щиро прагнув покласти край цій війні, і я вважаю, що він створив умови для чесного та справедливого припинення кровопролиття в Україні", - наголосив він.
Сенатор зазначив, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що прагне миру, а не приниження".
"Він не сидітиме осторонь, якщо вбивства триватимуть. Запровадження 50% мита на Індію за купівлю російської нафти та газу, які підтримують військову машину Путіна, справді змінило правила гри", - додав Грем.
чи не так, рудий мародер?
(мовою оригіналу)
Чтобы знать, насколько послушен народ, решили поставить эксперимент - объявить всенародное лизание задницы Хрущева на Красной площади. Несколько опасались реакции творческой интеллигенции. Первым откликнулся Союз писателей. Писатели просили оказать им честь и допустить их первыми.
Це Пабло, не Пікассо, не тільки не дає більше зброї, а ще й забирає, те, що до нього дав нормальний президент.
- Надійний - як будапештський меморандум
- Послідовний - як держдеп
- Розумний - як трамп
- Мудрий - як грем
- Захищений - як робочий чат піта хегсета
500% мита?
Так це ВЖЕ проїхали, пустобрех
Все проїхали?
У чиновників Трампакса вже обличчя сформувались у формі його дупи.