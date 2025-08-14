Трамп створив умови для справедливого припинення війни в Україні, - Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що президент США Дональд Трамп створив умови для чесного та справедливого припинення війни РФ проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейські лідери, з якими я розмовляв сьогодні вранці, сказали, що телефонна розмова з президентом Трампом була просто вражаючою. Президент Трамп щиро прагнув покласти край цій війні, і я вважаю, що він створив умови для чесного та справедливого припинення кровопролиття в Україні", - наголосив він.

Сенатор зазначив, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що прагне миру, а не приниження".

"Він не сидітиме осторонь, якщо вбивства триватимуть. Запровадження 50% мита на Індію за купівлю російської нафти та газу, які підтримують військову машину Путіна, справді змінило правила гри", - додав Грем.

