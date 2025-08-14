УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 224 35

Трамп створив умови для справедливого припинення війни в Україні, - Грем

Трамп створив умови для припинення війни Заява Грема

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що президент США Дональд Трамп створив умови для чесного та справедливого припинення війни РФ проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейські лідери, з якими я розмовляв сьогодні вранці, сказали, що телефонна розмова з президентом Трампом була просто вражаючою. Президент Трамп щиро прагнув покласти край цій війні, і я вважаю, що він створив умови для чесного та справедливого припинення кровопролиття в Україні", - наголосив він.

Сенатор зазначив, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що прагне миру, а не приниження".

"Він не сидітиме осторонь, якщо вбивства триватимуть. Запровадження 50% мита на Індію за купівлю російської нафти та газу, які підтримують військову машину Путіна, справді змінило правила гри", - додав Грем.

Читайте: США зняли санкції з фінансових операцій з Росією для зустрічі Путіна і Трампа на Алясці

Трамп створив умови для припинення війни Заява Грема

Автор: 

Трамп Дональд (6788) Грем Ліндсі (120)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
пропозиція рудого ***** спільно добувати та реалізовувати належні Україні рзм на окупованій рашистами території України це справедливе припинення загарбницької війни?!
чи не так, рудий мародер?
показати весь коментар
14.08.2025 11:05 Відповісти
+8
не кажи гоп (с)
показати весь коментар
14.08.2025 11:02 Відповісти
+7
Трамп створив умови для виведення путлера з міжнародної ізоляції, для поширення проросійських наративів, для проведення максимально агресивного літнього наступу рашистів, для закріплення віри путлера в можливість зняття санкцій та перемоги над Україною в якомусь вигляді. Далі буде. Дякуємо.
показати весь коментар
14.08.2025 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не кажи гоп (с)
показати весь коментар
14.08.2025 11:02 Відповісти
пропозиція рудого ***** спільно добувати та реалізовувати належні Україні рзм на окупованій рашистами території України це справедливе припинення загарбницької війни?!
чи не так, рудий мародер?
показати весь коментар
14.08.2025 11:05 Відповісти
Взагалі ні.
показати весь коментар
14.08.2025 11:02 Відповісти
Зніми рожеві окуляри, трампблєядь.
показати весь коментар
14.08.2025 11:11 Відповісти
Грем-****-****
показати весь коментар
14.08.2025 11:03 Відповісти
Пригадався старий радянський анекдот.
(мовою оригіналу)

Чтобы знать, насколько послушен народ, решили поставить эксперимент - объявить всенародное лизание задницы Хрущева на Красной площади. Несколько опасались реакции творческой интеллигенции. Первым откликнулся Союз писателей. Писатели просили оказать им честь и допустить их первыми.
показати весь коментар
14.08.2025 11:04 Відповісти
Ці потвори просто знущаються .
показати весь коментар
14.08.2025 11:06 Відповісти
А що саме він створив, припинив допомогу Україні? Так, це дуже справедливо...
показати весь коментар
14.08.2025 11:10 Відповісти
а де можна почитати про ці умови?
показати весь коментар
14.08.2025 11:13 Відповісти
Він не сидітиме осторонь, якщо вбивства триватимуть. Запровадження 50% мита на Індію за купівлю російської нафти та газу, які підтримують військову машину Путіна, справді змінило правила гри", - додав Грем. Джерело: https://censor.net/ua/n3568602
показати весь коментар
14.08.2025 12:05 Відповісти
Треба створити належні умови для наступгого стрільця по рудому педофілу-підару..
показати весь коментар
14.08.2025 11:15 Відповісти
Сенатор-сраколиз. Заткни фонтан.
показати весь коментар
14.08.2025 11:15 Відповісти
Трамп створив умови для виведення путлера з міжнародної ізоляції, для поширення проросійських наративів, для проведення максимально агресивного літнього наступу рашистів, для закріплення віри путлера в можливість зняття санкцій та перемоги над Україною в якомусь вигляді. Далі буде. Дякуємо.
показати весь коментар
14.08.2025 11:16 Відповісти
лето через 2 недели заканчиваеться,какие города взяли кацапы?какой потужный наступ,2 год уже мегасити покровск дожать не могут,это по факту.
показати весь коментар
14.08.2025 11:24 Відповісти
це нічого не означає,бо придумано марафоном - літній наступ, зимовий, осінній і весняний. Насправді наступ не закінчується він повзучий і перманентний.
показати весь коментар
14.08.2025 11:49 Відповісти
Команда АБСОЛЮТНИХ деградантів !!! Так виглядає кінець американської величі ! Ось ЩО породжує т. зв. демократія.
показати весь коментар
14.08.2025 11:16 Відповісти
Де він зробив ці умови? Поки видно, які умови він створив у себе в штанях. Смердить вже і скоро незручно буде і ходити так.
Це Пабло, не Пікассо, не тільки не дає більше зброї, а ще й забирає, те, що до нього дав нормальний президент.
показати весь коментар
14.08.2025 11:16 Відповісти
Дивні у них розуміння справедливості. Я щось не бачу покарання агресора.
показати весь коментар
14.08.2025 11:19 Відповісти
Рус, здавайся, Трамп все порішав.
показати весь коментар
14.08.2025 11:21 Відповісти
Ги-ги-ги,ото і все
показати весь коментар
14.08.2025 11:28 Відповісти
Я правильно понимаю про справедливость: кацапов - за поребрик 91-го, контрибуцию, Путю с челядью под трибунал или у рыжего павиана своя интерпретация справедливости?
показати весь коментар
14.08.2025 11:22 Відповісти
Деменцій Трамп перетворив Білий Дім в "дім престарілих гульфістів"...
показати весь коментар
14.08.2025 11:24 Відповісти
Люди-нелюди бачуть тільки біле-чорне ,як здолати монстра не зламавши мир ,який весить на волосиці,хоть би хто задумався
показати весь коментар
14.08.2025 11:27 Відповісти
Словник нецензурних виразів 2025:

- Надійний - як будапештський меморандум

- Послідовний - як держдеп

- Розумний - як трамп

- Мудрий - як грем

- Захищений - як робочий чат піта хегсета
показати весь коментар
14.08.2025 11:33 Відповісти
Ага... справедливістю аж пре...
показати весь коментар
14.08.2025 11:35 Відповісти
Він їх не створить, бо не може створити. Просто зараз такий момент склався. Он від фінів колись відчепилися, бо була на носі глобальна війна, від поляків - бо ще була громадянська війна, а зараз хто москалям заважає? Але, звісно, переговори принесуть результат. Саміти, дзвінки й так далі. Все буде добре.
показати весь коментар
14.08.2025 11:36 Відповісти
Щоб ти на безуглій одружився, клоун...
показати весь коментар
14.08.2025 11:39 Відповісти
там где слово честно или правда - там всегда ложь следует. Справедливый мир может быть, когда Империалистическая Россия развалится, что больше не будет идеологии расширяться и захватывать земли и ресурсы, и когда Украина вернет все свои земли с Крымом. Вот это справедливо будет. А не эти вечные брехни с манипуляциями и подменами понятий.
показати весь коментар
14.08.2025 11:43 Відповісти
замість того що дать пиз ди недофюреру ***** , ці довбні чи вдають що вони довбойоби чи насправді такі і є
показати весь коментар
14.08.2025 11:52 Відповісти
В результаті буде знайдений винуватий - Україна. Яка не забажає скористатись створеними умовами.
показати весь коментар
14.08.2025 12:02 Відповісти
Цікаво, які ці "умови"?
500% мита?
Так це ВЖЕ проїхали, пустобрех
показати весь коментар
14.08.2025 12:19 Відповісти
А де ті санкції, з якими Грем півроку носився?
Все проїхали?
показати весь коментар
14.08.2025 12:22 Відповісти
Розмова з Трампом була вражаючою! Неперевершеною! Надзвичайною! Прекрасною! Чудово! Найкращою! Всіх від най-най-най розмови з Трампом поплавило в екстазі!
У чиновників Трампакса вже обличчя сформувались у формі його дупи.
показати весь коментар
14.08.2025 12:24 Відповісти
Грем зіпсувався. Смердить ахінєю. Несіть нового
показати весь коментар
14.08.2025 12:42 Відповісти
Даже при самом лучшем исходе для Украины по итогам переговоров, справедливости не будет
показати весь коментар
14.08.2025 13:16 Відповісти
 
 