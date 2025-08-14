БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни на нафту зросли через невизначеність напередодні зустрічі Трампа та Путіна, – Reuters

У четвер ціни на нафту дещо підвищилися: вартість бареля нафти сорту Brent зросла до $65,87 (на 0,37%), а американського сорту WTI – до $62,85 (+0,34%).

Після зниження до двомісячного мінімуму напередодні, ринок тестує "премію за ризик" до ціни через невизначеність перед зустріччю США й Росії щодо України 15 серпня на Алясці, повідомляє Reuters.

Дональд Трамп попередив про "серйозні наслідки" у разі провалу перемовин, включно з запровадженням додаткових вторинних тарифів проти покупців російської нафти, насамперед Китаю та Індії.

Читайте також: Боротьба з "тіньовим флотом" РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів

На ціни також впливають очікування зниження ставки ФРС у вересні, оскільки слабший ринок праці та помірна інфляція посилили ймовірність пом’якшення монетарної політики, що зазвичай підживлює попит на енергоносії.

Водночас зростання обмежені низкою фундаментальних факторів:

  • запаси сирої нафти у США неочікувано збільшилися на 3 млн барелів за тиждень, що закінчився 8 серпня;
  • IEA прогнозує швидше, ніж очікувалося, нарощення пропозиції у 2025–2026 роках – як з боку ОПЕК+, так і виробників поза картелем, що формує очікування профіциту ринку в другій половині року.

Раніше повідомлялось, що на ринку нафти очікується рекордний профіцит, що може обвалити ціни, – IEA.

