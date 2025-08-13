На ринку нафти очікується рекордний профіцит, це може обвалити ціни, – IEA

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) попереджає, що у 2026 році запаси нафти зростатимуть на 2,96 млн барелів на добу – швидше, ніж у середньому під час початку пандемії коронавірусу у 2020 році.

Основною причиною аналітики ІЕА вказують слабший приріст попиту та стрімке нарощення видобутку, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що попит на нафту цього року зросте лише на 680 тис. барелів на добу (мінімальний приріст із 2019 року) на тлі слабких темпів зростання економіки у Китаї, Індії та Бразилії. У 2026 році зростання попиту прогнозується на такому ж рівні – близько 700 тис. барелів на добу. При цьому IEA прогнозує, що до кінця десятиліття зростання попиту зупиниться.

Водночас пропозиція нафти збільшуватиметься швидше. Нафтовий картель ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії прискорив скасування обмежень на видобуток обсягів і до вересня уже збільшить квоти на 2,2 млн барелів на добу.

Крім того, на 2026 рік було підвищено прогноз видобутку країнами поза картелем на 100 тис. бар./день, в результаті вони постачатимуть на світовий ринок додатковий 1 млн барелів нафти на добу. Поряд з цим, ОАЕ вже збільшили видобуток до 3,5 млн бар./день, що значно вище їх поточної квоти.

Аналітики IEA зауважують, що наразі ринок частково підтримує сезонний високий попит на пальне. Але станом на серпень нафта марки Brent торгується близько $66 за барель, з початку року вона подешевшала приблизно на 12% на тлі страхів щодо впливу торговельних конфліктів США на економіку.

Загалом IEA застерігає, що за збереження поточних умов на ринку "щось доведеться змінювати", інакше баланс залишатиметься "перекошеним у надлишок", що викличе значне падіння цін.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зростають після продовження "тарифного перемир’я" між США та Китаєм, – Reuters.