25% проданих автомобілів у світі цьогоріч будуть електричними. П’ять років тому їх було лише 4%, – МЕА

Кожен четвертий проданий у світі автомобіль цього року буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.

Про це свідчить прогноз Міжнародного енергетичного агентства, передає LIGA.net.

У 2024 році у світі продали понад 17 млн електромобілів, їхня частка в загальних продажах перевищила 20%, однак ще в 2020 році цей показник становив усього 4%.

До 2030 року частка електромобілів на ринку, за прогнозами, перевищить 40%.

Китай залишається лідером ринку електромобілів, з часткою майже 50% усіх продажів автомобілів минулого року. В Китаї було продано понад 11 млн електромобілів, що дорівнює загальній кількості проданих у всьому світі у 2022 році.

У Європі частка електромобілів залишається близько 20%, хоча зростання продажів сповільнилося через скорочення субсидій та інших способів державної підтримки.

Електромобілі стають усе більш доступними за ціною, особливо в Китаї, де дві третини проданих електромобілів були дешевшими за їхні звичайні еквіваленти. Експлуатація електромобілів також залишається дешевшою порівняно зі звичайними автомобілями.

Раніше стало відомо, що впродовж квітня український автопарк поповнили 5792 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 37% більше, ніж у квітні 2024 року.

У березні 2025 року український автопарк поповнили ще 4680 електромобілів, що на 4% більше, ніж у лютому, та на 6% більше, ніж у березні минулого року.

Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.