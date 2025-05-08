Українці різко збільшили попит на електромобілі. Лідери продажів

Упродовж квітня український автопарк поповнили 5792 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 37% більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623, з яких 922 були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 електромобілів новими були 4 авто).

До п’ятрки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus – 179 авто;

VW ID.Unyx – 153;

AUDI Q4 – 75;

ZEEKR 001 – 63;

ZEEKR 7X – 43.

Лідери серед імпортованих електромобілів з пробігом:

TESLA Model Y – 552 авто;

NISSAN Leaf – 544;

TESLA Model 3 – 478;

KIA Niro – 350;

HYUNDAI Kona – 296.

Нагадаємо, що у березні 2025 року український автопарк поповнили ще 4680 електромобілів, що на 4% більше, ніж у лютому, та на 6% більше, ніж у березні минулого року.

Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.