Українці різко збільшили попит на електромобілі. Лідери продажів
Упродовж квітня український автопарк поповнили 5792 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 37% більше, ніж у квітні 2024 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623, з яких 922 були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).
Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 електромобілів новими були 4 авто).
До п’ятрки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus – 179 авто;
- VW ID.Unyx – 153;
- AUDI Q4 – 75;
- ZEEKR 001 – 63;
- ZEEKR 7X – 43.
Лідери серед імпортованих електромобілів з пробігом:
- TESLA Model Y – 552 авто;
- NISSAN Leaf – 544;
- TESLA Model 3 – 478;
- KIA Niro – 350;
- HYUNDAI Kona – 296.
Нагадаємо, що у березні 2025 року український автопарк поповнили ще 4680 електромобілів, що на 4% більше, ніж у лютому, та на 6% більше, ніж у березні минулого року.
Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль