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Українці різко збільшили попит на електромобілі. Лідери продажів

электромобиль

Упродовж квітня український автопарк поповнили 5792 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 37% більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623, з яких 922 були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 електромобілів новими були 4 авто).

До п’ятрки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:

  • BYD Song Plus – 179 авто;
  • VW ID.Unyx – 153;
  • AUDI Q4 – 75;
  • ZEEKR 001 – 63;
  • ZEEKR 7X – 43.

Лідери серед імпортованих електромобілів з пробігом:

  • TESLA Model Y – 552 авто;
  • NISSAN Leaf – 544;
  • TESLA Model 3 – 478;
  • KIA Niro – 350;
  • HYUNDAI Kona – 296.

Нагадаємо, що у березні 2025 року український автопарк поповнили ще 4680 електромобілів, що на 4% більше, ніж у лютому, та на 6% більше, ніж у березні минулого року.

Як повідомлялося, у 2024 році український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.

Автор: 

авто (4139) продаж (2070) електромобіль (696)


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опять та знову приклад того що "щирим українчикам" пох на маска та його закиди в сторону України - вони продовжують активно скупляти тесли, як і впринципі китайский автопром, який, за отримані від продажу китайський електромобілів гроші, купляє кацапську нафту...
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08.05.2025 12:42 Відповісти

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