Ціни на нафту зростають після продовження "тарифного перемир’я" між США та Китаєм, – Reuters

Російська нафта

Ціни на нафту зростають на торгах у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп відклав запровадження високих мит на імпорт товарів з Китаю ще на 90 днів, що знизило побоювання щодо ескалації торговельної війни між двома країнами, яка може підірвати їхні економіки та скоротити попит на паливо у двох найбільших споживачів нафти у світі.

На тлі цих новин у вівторок зранку Brent піднялася до $66,90 за барель (+0,4%), WTI – до $64,20 (+0,4%), повідомляє Reuters.

Поряд з цим, на зростання цін впливають слабші дані на ринку праці США, які підживлюють очікування зниження ставки ФРС у вересні.

Читайте також: Нафта залишиться надовго: світові нафтогазові гіганти активізують пошук нових родовищ замість розвику ВДЕ, – FT

Водночас апетити трейдерів до ризику стримує запланована на 15 серпня зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці щодо завершення війни в Україні. Ймовірність вторинних санкцій проти покупців російської нафти тимчасово знизилася напередодні переговорів, але будь-які сюрпризи на геополітичному треку залишаються "диким фактором" для ринку.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту продовжують падати: трейдери чекають результатів переговорів між Трампом і Путіним, – Reuters.

Это короткосрочные спекулятивные скачки,нефти лишней много и всем хватит.
12.08.2025 10:38 Відповісти
Нафти завжди було більше чим попит на неї. Тому нафтові магнати придумали штучне скорочування видобутку нафти щоб тримати ціни на високому рівні. Нам теж потрібно зменшити посіви і продаж зернових щоб ціна на хліб в світі підскочила.
12.08.2025 10:44 Відповісти
В китаї назріває велика криза,
яка виникла у компаній-забудовників,
і потягне за собою інші галузі:
виробництво цементу,сталі і т.д.
Підриваються цілі мікрорайони
недостроїв,де компанії збанкрутіли.
Зайомщики винні банкам 53 трлн.дол!
12.08.2025 12:04 Відповісти

