Ціни на нафту зростають після продовження "тарифного перемир’я" між США та Китаєм, – Reuters

Ціни на нафту зростають на торгах у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп відклав запровадження високих мит на імпорт товарів з Китаю ще на 90 днів, що знизило побоювання щодо ескалації торговельної війни між двома країнами, яка може підірвати їхні економіки та скоротити попит на паливо у двох найбільших споживачів нафти у світі.

На тлі цих новин у вівторок зранку Brent піднялася до $66,90 за барель (+0,4%), WTI – до $64,20 (+0,4%), повідомляє Reuters.

Поряд з цим, на зростання цін впливають слабші дані на ринку праці США, які підживлюють очікування зниження ставки ФРС у вересні.

Водночас апетити трейдерів до ризику стримує запланована на 15 серпня зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці щодо завершення війни в Україні. Ймовірність вторинних санкцій проти покупців російської нафти тимчасово знизилася напередодні переговорів, але будь-які сюрпризи на геополітичному треку залишаються "диким фактором" для ринку.

