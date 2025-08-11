Ціни на нафту продовжують падати: трейдери чекають результатів переговорів між Трампом і Путіним, – Reuters

Ціни на Brent у понеділок знизилися до $66,26 за барель (-0,5%), WTI – до $63,49 (-$0,39), після падіння на понад 4% наприкінці минулого тижня.

Ринок чекає підсумків запланованої на 15 серпня зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці, яка може вплинути на санкції проти російської нафти в найближчому майбутньому, повідомляє Reuters.

Наразі інвестори припускають два сценарії, які передбачають як послаблення обмежень у випадку прогресу на переговорах, так і ще більше посилення тиску на РФ включно з вторинними санкціями для покупців російської сировини (аналогічно до Індії), якщо домовленості не буде.

"Якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут, а конфлікт затягнеться, ринок може швидко перейти в "бичачу" фазу, що потенційно може спровокувати різке зростання цін на нафту", – каже Сугандха Сачдева, засновник SS WealthStreet в Делі.

Тим часом індійські НПЗ почали все активніше купувати американську нафту. За оцінками Energy Aspects, вже викуплено близько 5 млн барелів WTI з відвантаженням у серпні, з можливістю збільшення цих обсягів ще нах 5 млн барелів, а також 5 млн барелів для поставок у вересні.

Раніше повідомлялось, що Росія вимушена знижувати ціни на нафту від якої раніше відмовилась Індія, – Bloomberg.