Санкції працюють: Росія вимушена знижувати ціни на нафту від якої раніше відмовилась Індія, – Bloomberg

Наприкінці минулого тижня російську нафту Urals із постачанням у жовтні почали активно пропонувати китайським НПЗ за відчутно нижчими цінами від поточного ринкового рівня.

Серед продавців є афілійовані з РФ компанії, зокрема Litasco, повідомляє Bloomberg із посиланням на трейдерів.

Знижки на російську нафту зростають через те, що державні нафтопереробні підприємства Індії значно зменишили закупівлі російської сировини після рішення президента США Дональда Трампа додатково підвищити мита на індійський імпорт через закупівлю нафти у РФ.

В результаті, вивільнені обсяги можуть піти до Китаю, що є найбільшим покупцем російської нафти морем і сушею, однак аналітики застерігають, що Пекін навряд чи "поглине" всі барелі, від яких відмовиться Нью-Делі.

Це також пояснюється тим, що Китай традиційно закуповує східний сорт нафти ESPO, яка добувається та відвантажується на сході РФ. Водночас нафта сорту Urals, яка експортується із західних портів РФ, є нетиповою для китайських НПЗ, а далека відстань та дорогий фрахт є додатковими факторами стримування попиту на неї.

Водночас, за даними агентства, минулого місяця китайська нафтопереробна компанія Shandong Yulong Petrochemical уже здійснювала рідкісну купівлю Urals, вірогідно для тестування.

Раніше повідомлялось, що Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю російської нафти.