Санкції працюють: Індія різко збільшує закупівлі нафти поза Росією, – Reuters

Дві найбільші державні нафтопереробні компанії Індії: Indian Oil Corp (IOC) та Bharat Petroleum (BPCL) вийшли на спотовий ринок і законтрактували щонайменше 22 млн барелів неросійської нафти для постачання у вересні–жовтні.

При цьому відзначається, що ці компанії майже не купували нафти на спотовому ринку з 2022 року, після того, як почали активно закуповуати російську нафту за зниженими цінами, повідомляє Reuters.

Згідно інформації трейлерів, IOC у останньому тендері придбала 2 млн барелів американської Mars, 2 млн – бразильських сортів і 1 млн – лівійської, а також раніше взяла ще 8 млн барелів вересневих партій із Близького Сходу, США, Канади та Нігерії.

BPCL законтрактувала близько 9 млн барелів на вересень, зокрема по 1 млн барелів Girassol (Ангола) і Mars (США), 3 млн – Murban (ОАЕ) та 2 млн – нігерійських сортів.

Читайте також: Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю російської нафти (оновлено)

Також відмічається, що повернення індійських НПЗ до альтернативних постачальників додатково підтримали покращені арбітражні умови для відправки нафти з басейну Атлантики до Азії.

Раніше повідомлялось, що Індія почала купувати американську нафту замість російської, – Bloomberg.