Канада знизить "стелю" ціни на російську нафту разом з ЄС

Оттава оголосила про намір разом з ЄС і Великою Британією посилити тиск на РФ, зменшивши граничну ціну для надання послуг для транспортування російської нафти морем з $60 до $47,6 за барель (-21%).

Відповідні регуляторні зміни в Канаді планують ухвалити "впродовж найближчих тижнів", повідомляє уряд країни.

Очікується, що новий механізм дасть змогу й надалі коригувати "стелю" з урахуванням ринкових умов без жорсткої прив’язки до якоїсь позначки, як це було раніше.

Наразі Канада залишається учасницею "цінової коаліції" куди входять країни G7, Австралія, та Нова Зеландія, які запровадили максимальні ціни на російську нафту та нафтопродукти, вище за які компаніям з цих країн забороняється надавати будь-які послуги для їх транспортування.

В уряді Канади уточнили, що після зниження "стелі" для російської нафти, цінові обмеження для високовартісних нафтопродуктів (дизель, бензин) на рівні $100 за барель дляі $45 – для низьковартісних (мазут) залишаться без змін.

Прямий імпорт російської нафти до Канади заборонений з березня 2022 року, при цьому країна є нетто-експортером сирої нафти.

Оттава вважає, що нижча "стеля" обмежить доходи Кремля та посилить фінансовий тиск на воєнну машину РФ. Із 2022 року канадська підтримка України сягнула майже 22 млрд доларів у фінансовій, гуманітарній, військовій та іншій допомозі.

Раніше повідомлялось, що країни ЄС із п’ятої спроби погодили 18-й пакет санкцій проти Росії, куди увійшло запровадження нового механізму визначення "цінової стелі" на російську нафту.