Нафта залишиться надовго: світові нафтогазові гіганти активізують пошук нових родовищ замість розвику ВДЕ, – FT

Світові нафтогазові компанії активізують пошук нових покладів, сподіваючись, що попит на викопне паливо ще зберігатиметься десятиліттями.

Керівники BP, Chevron, ExxonMobil, Shell і TotalEnergies на останніх онлайн-зібраннях заявили про перефокусування з відновлюваної енергетики на поповнення ресурсної бази через розвідку та буріння нових свердловин, пише Financial Times.

Аналітики Wood Mackenzie прогнозують, що за сценарію повільнішого "зеленого переходу" світу знадобиться приблизно на 5% більше нафти щороку з середини 2030 років, а до 2050 року доведеться додатково знайти понад 100 млрд барелів за рахунок розвідки нових родовищ. Торік, за даними Rystad, у світі було розвідано лише близько 5 млрд барелів, що є еквівалентом лише 19% річного видобутку, що підкреслює масштаб можливого дефіциту.

Найрізкіше розвернулася політика BP. Після $15 млрд вкладень у "зелені" проєкти з 2021 року компанія оголосила про різке збільшення інвестицій у нафту й газ, планує пробурити 40 розвідувальних свердловин за три роки і звітує про найбільше за 25 років знайдене родовище біля узбережжя Бразилії.

Chevron, маючи мінімальні за десятиріччя запаси (9,8 млрд барелів), додала з 2024 року 11 млн акрів перспективних площ і повертається до глибоководних проєктів.

ExxonMobil, окрім флагманського проекту у Гаяні (майже 11 млрд барелів потенційного видобутку), підписала угоду на вивчення офшорних блоків у Лівії та відновлює розвідку в Тринідаді і Тобаго.

TotalEnergies додала у портфель нові дозволи на розвідку у США, Малайзії, Індонезії та Алжирі. Shell анонсувала "низку цікавих свердловин" у Мексиканській затоці, Малайзії та Омані.

Втім, попри цей розворот, галузеві капіталовкладення в розвідку все ще далекі від піку 2010-2015 років, зауважує FT. Компанії сподіваються закрити розрив технологіями через високоточну сейсміку з "підлоговими" сенсорами, ШІ для обробки даних, планування й буріння складних свердловин за дні, а не місяці.

Однак Фрейзер Маккей, керівник відділу аналізу видобутку в Wood Mackenzie, застеріг, що великі нафтові компанії повинні відновити свою експертизу та створити потужний портфель перспективних родовищ, готових до буріння.

Драйверам тренду також сприяє і макросередовище, оскільки інфляція й високі ставки загальмували ВДЕ, енергобезпека витіснила декарбонізацію у пріоритетах урядів, а президент США Дональд Трамп закликає галузь збільшувати буріння своїм гаслом "drill, baby, drill".

