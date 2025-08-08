Китай назвав "законним правом" свої закупівлі нафти в Росії

Китай заявив, що його імпорт російської нафти виправданий, відкидаючи погрози США щодо нових мит після того, як були запроваджені вторинні американські мита на Індію за купівлю російських енергоносіїв.

Про це пише Bloomberg.

"Китай має легітимне та законне право вести нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включно з Росією. Ми продовжуватимемо вживати розумних заходів енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", – сказано в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

Президент США Дональд Трамп заявив на початку цього тижня, що може покарати Китай додатковими митами за покупки російської нафти, додавши, що "це може статися". Президент США також заявив про свою зацікавленість у посередництві в закінченні війни Росії проти України та розглядає тиск на великих російських торговельних партнерів, щоб вони були частиною цих зусиль.

Хоча Трамп попереджав про купівлю російської нафти Китаєм, його головний радник Пітер Наварро применшив ймовірність нових тарифів на китайський експорт, заявивши, що вищі мита "можуть зашкодити США".

Імпорт Китаю з Росії в липні дещо зріс до трохи більше $10 млрд – найвищого рівня з березня – згідно з останніми митними даними. Але загалом цього року імпорт із Росії все ще знизився на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Як повідомлялося, 6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Нагадаємо, до схваленого країнами Європейського Союзу 18 пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 року і не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії.

4 серпня, після дводенних торговельних переговорів у Стокгольмі МЗС Китаю публічно відкинуло вимогу США припинити імпорт нафти з Ірану та Росії, пригрозивши захищати "суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".