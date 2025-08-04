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Новини нафта Експорт нафти РФ
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Китай відмовився зупинити закупівлю російської нафти на вимогу США

Пекін продовжить закупівлю іранської й російської нафти

Після дводенних торговельних переговорів у Стокгольмі МЗС Китаю публічно відкинуло вимогу США припинити імпорт нафти з Ірану та Росії, пригрозивши захищати "суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".

Заява з’явилася на тлі попередження адміністрації Дональда Трампа, що у разі відмови Пекіна Вашингтон застосує 100% мито на китайські товари, повідомляє The Associated Press.

У той час як сторони декларують прогрес у врегулюванні тарифного конфлікту та сподіваються уникнути нової ескалації, енергетичне питання залишається головною перешкодою оскільки для Китаю доступ до іранської й російської сировини є ключовим елементом енергетичної безпеки, коли для США – важіль тиску на Тегеран і Москву.

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Пекін дає зрозуміти, що готовий до компромісів у тарифах і технологіях, але не поступатиметься у сфері стратегічних енергоносіїв.

Раніше повідомлялось, що індійські НПЗ почали шукати заміну російській нафті.

Автор: 

Китай (2192) нафта (4942) санкції (4624) США (5040) нафтопродукти (471)


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Топ коментарі
+7
Яка несподіванка...Узкоглазі комуністичні потвори - перші поплічники путінської шобли у боротьбі за "мир у всьому Світі"...
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04.08.2025 12:44 Відповісти
+7
Китаю технології передавати неможна. Ніякі. Взагалі. Нехай рис у сибіру вирощують..і риють щось.
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04.08.2025 12:44 Відповісти
+5
*** клали на дональда
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04.08.2025 12:50 Відповісти
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04.08.2025 12:40 Відповісти
Яка несподіванка...Узкоглазі комуністичні потвори - перші поплічники путінської шобли у боротьбі за "мир у всьому Світі"...
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04.08.2025 12:44 Відповісти
Китаю технології передавати неможна. Ніякі. Взагалі. Нехай рис у сибіру вирощують..і риють щось.
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04.08.2025 12:44 Відповісти
*** клали на дональда
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04.08.2025 12:50 Відповісти
На Тампона всі клали з прибором. Одна Європа і Канада рачки повзають перед ним. А терористи і диктатори Тампоном сраку підтирають
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04.08.2025 12:52 Відповісти
Хрен положила вся планета на хотелки Трампа. У хотелок должны быть стальные яйца, а не омлет.
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04.08.2025 12:54 Відповісти
Такие запреты они за несколько месяцев все равно обойдут,самый надежный вариант это санкции против теневого флота.
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04.08.2025 13:09 Відповісти
самый надежный вариант - цена в 20 баксов
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04.08.2025 13:15 Відповісти
Того що було в 80-х вже не буде, перше самі США тепер багато добувають нафти і зниження ціни це удар по місцевим компаніям, які давали гроші на вибори обидвом партіям та і в тому числі на президентську кампанію.

Друге в 80-х саудити вилили на ринок безлімітно потоки нафти, тепер вони цього не зроблять тому що мають масштабні інфраструктурні проекти, на які необхідно десятки міліардів долларів.
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04.08.2025 13:24 Відповісти
Є складнощі ввести санкції проти корабля по міжнародному законодавству складно, проти компанії, тих офшорних прокладок можна пачками штампувати кожний день.

Тому найефективніше проти країни та третіх сторін. Питання тільки щоб штрафи були реальні і досить грунтовні, тому що наразі те що діє від початку війни, ще ніодну велику компанію не вштрафували за порушення санкцій.
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04.08.2025 13:19 Відповісти
Не знаю, як з нафтопроводами, але газогони може понищити один диверсант. Треба на трубу поставити болгарку і швиденько тікати, поки не пізно.
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04.08.2025 13:19 Відповісти

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