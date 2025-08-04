Китай відмовився зупинити закупівлю російської нафти на вимогу США
Після дводенних торговельних переговорів у Стокгольмі МЗС Китаю публічно відкинуло вимогу США припинити імпорт нафти з Ірану та Росії, пригрозивши захищати "суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".
Заява з’явилася на тлі попередження адміністрації Дональда Трампа, що у разі відмови Пекіна Вашингтон застосує 100% мито на китайські товари, повідомляє The Associated Press.
У той час як сторони декларують прогрес у врегулюванні тарифного конфлікту та сподіваються уникнути нової ескалації, енергетичне питання залишається головною перешкодою оскільки для Китаю доступ до іранської й російської сировини є ключовим елементом енергетичної безпеки, коли для США – важіль тиску на Тегеран і Москву.
Пекін дає зрозуміти, що готовий до компромісів у тарифах і технологіях, але не поступатиметься у сфері стратегічних енергоносіїв.
Раніше повідомлялось, що індійські НПЗ почали шукати заміну російській нафті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Друге в 80-х саудити вилили на ринок безлімітно потоки нафти, тепер вони цього не зроблять тому що мають масштабні інфраструктурні проекти, на які необхідно десятки міліардів долларів.
Тому найефективніше проти країни та третіх сторін. Питання тільки щоб штрафи були реальні і досить грунтовні, тому що наразі те що діє від початку війни, ще ніодну велику компанію не вштрафували за порушення санкцій.