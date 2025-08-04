Британська BP виявила найбільше за 25 років родовище нафти й газу

Британська нафтогазова компанія BP відкрила найбільше за 25 років родовище нафти й газу біля берегів Бразилії.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.

Як зазначається, це може стати великим поштовхом для британської компанії після її стратегічного переходу від відновлюваної енергетики до переорієнтації на викопне паливо.

Компанія заявила про план створення нового великого виробничого центру на родовищі "Бумеранге" в Бразилії, яке, за словами речника BP, ймовірно, є найбільшим для компанії з часів відкриття "Шах-Деніз" у 1999 році – газово-конденсатного родовища в азербайджанській частині Каспійського моря.

За даними BP, "Шах-Деніз", маючи приблизно 1 трлн кубометрів газу та 2 млрд барелів конденсату, минулого року видобув 28 млрд стандартних кубометрів газу. При цьому компанія не надала оцінки запасів для бразильського блоку.

BP, яка прогнозувала видобуток нафти й газу на рівні від 2,3 млн до 2,5 млн барелів нафтового еквівалента на день до 2030 року, заявила, що це її 10 відкриття цього року після відкриттів у Тринідаді, Єгипті, Бразилії та інших країнах.

Видобуток BP у 2024 році становив 2,4 млн барелів нафтового еквівалента, тоді як у поточному році компанія очікує його зниження.

Перші результати вказують на підвищений рівень вуглекислого газу в бразильському блоці, заявила BP, додавши, що подальший аналіз дасть більше розуміння його потенціалу на тлі масштабнішої програми буріння в Бразилії.

Як повідомлялося, в липні в Польщі, на північному заході країни, відкрили нове родовище нафти та природного газу. Компанія-оператор Central European Petroleum (CEP) назвала його найбільшим у Польщі та одним із найбільших у Європі за останні 10 років.