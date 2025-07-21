У Польщі відкрили найбільше в історії країни родовище нафти й газу

У Польщі, на північному заході країни, відкрили нове родовище нафти та природного газу. Компанія-оператор Central European Petroleum (CEP) назвала його найбільшим у Польщі та одним із найбільших у Європі за останні 10 років.

Про це повідомляють польські медіа, передає LIGA.net.

Свердловина Wolin East 1 (WE1), пробурена у Балтійському морі за 6 км від міста Свиноуйсьце, підтвердила наявність 22 млн тонн сирої нафти та 5 млрд кубометрів природного газу промислового призначення.

Згідно з попередніми оцінками, представленими Центром енергетичної політики, загальні запаси родовища можуть досягати понад 33 млн тонн нафти та 27 млрд кубометрів газу.

За словами головного геолога Польщі Кшиштофа Галоша, це відкриття може суттєво зміцнити енергетичну безпеку країни та скоротити її залежність від зовнішніх постачальників енергоресурсів.

Перш ніж приступити до промислового видобутку, необхідно буде завершити підготовку геологічної документації та отримати відповідні дозволи.

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів України оприлюднив оновлені переліки корисних копалин стратегічного і критичного значення, а також ділянок надр, що будуть передаватися у користування на аукціонах або за угодами про розподіл продукції.

Перед тим Європейська Комісія затвердила перший список із 13 стратегічних проєктів, розташованих за межами Європейського Союзу, що спрямовані на диверсифікацію джерел поставок стратегічної сировини та підвищення економічної безпеки ЄС.

Шість із таких проєктів розташовані у країнах зі стратегічним партнерством з ЄС (Україна, Канада, Казахстан, Норвегія, Сербія, Замбія), два – в заморських територіях (Гренландія та Нова Каледонія), а решта – в Бразилії, Мадагаскарі, Малаві, ПАР і Великій Британії.