Кабмін оприлюднив новий перелік стратегічних копалин. Що до нього увійшло?

Кабінет Міністрів оприлюднив оновлені переліки корисних копалин стратегічного і критичного значення, а також ділянок надр, що будуть передаватися у користування на аукціонах або за угодами про розподіл продукції.

Відповідну постанову №845 від 14 липня 2025 року оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Документом затверджено 11 корисних копалин стратегічного значення та 28 критичного. Зокрема, до переліку копалин стратегічного значення увійшли алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві руди та флюорит. Серед критичних копалин у тому числі рідкісноземельні руди (ітрієві; метали лантаноїдної групи та ін.).

Постановою також сформовано переліки родовищ, які передаватимуть у користування шляхом аукціонів, а також окремий список родовищ, що передаватимуться через угоди про розподіл продукції.

Реалізація постанови, серед іншого, сприятиме покращенню інвестиційного клімату України в галузі надрокористування, наблизить до виконання Плану Ukraine Facility та наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду, зазначали у Держгеонадр.

Очікується, що це рішення дозволить активізувати видобуток ключових ресурсів та створити прозорі правила доступу до стратегічних родовищ, повідомлялося на офіційному сайті Кабміну.

Зауважимо, що урядова політика щодо надрокористування є ключовим елементом у післявоєнному відновленні та структурній трансформації української економіки. Зокрема, на тлі глобального попиту на літій, рідкоземельні метали та графіт Україна розглядається як потенційний постачальник критичної сировини для ЄС та інших союзників.

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Як повідомлялося, на початку липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу стосовно реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?