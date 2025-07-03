Угода зі США про надра: Зеленський підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу стосовно реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Законом передбачено забезпечити належну реалізацію ратифікованої угоди та впровадити механізм зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США для довгострокової відбудови й модернізації держави у відповідь на масштабні руйнування, спричинені Росією.

Що відомо про Угоду про корисні копалини зі США

Як повідомлялося, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

Втім, окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, було підписано ще два документи, які не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.

Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

На початку липня перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.

До того стало выдомо, що Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?