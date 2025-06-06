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Новини Американсько-Український фонд відбудови
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Україна пропонує розширити спільний зі США фонд відбудови на оборонні проєкти

Україна пропонує розширити інвестиційний мандат спільного зі США фонду відбудови на оборонні проєкти

Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки за результатами зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко з керівником інвестиційного напрямку Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Конором Коулманом.

Американська сторона висловила відкритість до такої співпраці, з огляду на стратегічну важливість цього напрямку.

Окремим фокусом перемовин стали інструменти страхування військових ризиків. Сторони погодились, що це необхідна умова для залучення приватного американського бізнесу.

DFC зі свого боку підтвердила готовність розширювати програми страхування для компаній, які працюють в Україні.

"Ми високо цінуємо стратегічне партнерство з DFC. Плануємо на Ukraine Recovery Conference у Римі провести воркшоп. У пріоритеті роботи Фонду наразі проєкти в галузях критичної сировини, нафти та газу. Впевнена, що разом ми зможемо залучити інвестиції та нові технології для ефективної роботи Фонду", – сказала Свириденко.

Нагадаємо, 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Автор: 

оборона (516) США (4975) фонд (147) копалини (85) Свириденко Юлія (160) надра (51)


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Зеленський з самого початку заявляв, що військову підтримку Україні розглядатимуть виключно в контексті укладення угоди про надра. У підсумку угоду уклали, але як виявилося, жодних гарантій чи надання військової допомоги Україні угодою не передбачено. А тому гріш ціна усім цим заявам від Свириденко та подібним до неї інших безхребетних чиновників
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06.06.2025 10:03 Відповісти
одне питання: нащо нам щось розглядати з США, якщо на цьому етапі США не є союзниками України? Якщо не буде затверджено нові пакети допомоги, то я б радив спустити всі відносини на гальмах: постійно вихваляти Трампа, подарувати йому 2 картини та замовити 10 паніхід (все одно воно не зрозуміє), але усі угоди переводити на довгу підготовку експертами експертних висновків щодо подальших експертиз, призначених поважними експертами.
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06.06.2025 10:16 Відповісти
З одного боку, ти вірно підмітив, що трапівське США вже НЕ союзник Україні. Останні пів року Україна воює фактично без військової підтримки адміністрації Трампа. Надходить лише та допомога, яка була схвалена за попередньої адміністрації Байдена, і навіть її Трамп кілька разів призупиняв та обмежував. Але з іншого боку, враховуючи, що більшість українських військовозобов'язаних придатних до військової служби чоловіків ховаються в тилу від мобілізації, то саме на США залишається остання надія, інших варіантів не існує
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06.06.2025 10:24 Відповісти

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