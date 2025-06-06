Україна пропонує розширити спільний зі США фонд відбудови на оборонні проєкти

Україна пропонує розширити інвестиційний мандат Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови на підтримку проєктів у сфері оборонної промисловості.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки за результатами зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки України – міністерки економіки Юлії Свириденко з керівником інвестиційного напрямку Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Конором Коулманом.

Американська сторона висловила відкритість до такої співпраці, з огляду на стратегічну важливість цього напрямку.

Окремим фокусом перемовин стали інструменти страхування військових ризиків. Сторони погодились, що це необхідна умова для залучення приватного американського бізнесу.

DFC зі свого боку підтвердила готовність розширювати програми страхування для компаній, які працюють в Україні.

"Ми високо цінуємо стратегічне партнерство з DFC. Плануємо на Ukraine Recovery Conference у Римі провести воркшоп. У пріоритеті роботи Фонду наразі проєкти в галузях критичної сировини, нафти та газу. Впевнена, що разом ми зможемо залучити інвестиції та нові технології для ефективної роботи Фонду", – сказала Свириденко.

Нагадаємо, 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?