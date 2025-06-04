Українське родовище графіту увійшло до списку стратегічних проєктів Євросоюзу
Європейська Комісія затвердила перший список із 13 стратегічних проєктів, розташованих за межами Європейського Союзу, що спрямовані на диверсифікацію джерел поставок стратегічної сировини та підвищення економічної безпеки ЄС.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.
Шість із таких проєктів розташовані у країнах зі стратегічним партнерством з ЄС (Україна, Канада, Казахстан, Норвегія, Сербія, Замбія), два – в заморських територіях (Гренландія та Нова Каледонія), а решта – в Бразилії, Мадагаскарі, Малаві, ПАР і Великій Британії.
10 проєктів стосуються матеріалів для електромобілів та батарей (літій, нікель, кобальт, марганець, графіт), два – рідкісноземельних елементів для вітрових турбін та електродвигунів, а також мідь, вольфрам та бор для різних галузей.
Український проєкт – це Балахівське родовище графіту. Проєкт просувається компанією ТОВ "Розвиток Побужжя" з Групи BGV і спрямований на постачання графіту батарейного класу.
Список наступних проєктів виглядає так:
- CaledoNi (Нова Каледонія) – переробка нікелю, Société Le Nickel,
- Norgraph/Greenland Graphite (Норвегія/Гренландія) – видобуток і переробка графіту, GreenRoc Strategic Materials Plc,
- Integrated Dumont Nickel Project (Канада) – видобуток нікелю та кобальту, Magneto Investments Limited Partnership,
- Jadar (Сербія) – видобуток літію та бору, Rio Tinto/Rio Sava Exploration doo,
- Kobaloni Energy (Замбія) – переробка кобальту, Kobaloni Energy Zambia Limited,
- Maniry Graphite Mine (Мадагаскар) – видобуток графіту, Evion Group NL,
- Nussir (Норвегія) – видобуток міді, Nussir ASA,
- São Miguel Paulista (Бразилія) – переробка нікелю та кобальту, Jervois Brasil Metalurgia Ltda,
- Sarytogan Graphite (Казахстан) – видобуток графіту, Sarytogan Graphite Limited,
- Songwe Hill Rare Earths (Малаві) – видобуток рідкоземельних елементів, Mkango Resources Limited,
- Tungsten West (Велика Британія) – видобуток вольфраму, Tungsten West PLC,
- Zandkopsdrift (ПАР) – видобуток рідкоземельних елементів та марганцю, Frontier Rare Earths Limited.
У березні цього року схожий список стратегічних проєктів був розроблений для родовищ всередині країн-членів Євросоюзу.
Наприкінці травня стало відомо, що Кабінет Міністрів розширив перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.
До того повідомлялося, що в Україні на сьогодні розробляється тільки 3,5 тис. родовищ із 20 тис. – практично не розвідуються нові родовища, є гостра проблема "сплячих" ліцензій, коли жодні роботи на розвіданих і перспективних ділянках не ведуться.
Нагадаємо, 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.
1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.
Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.
Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?
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