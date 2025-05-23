Уряд розширив перелік корисних копалин державного значення

Кабінет Міністрів розширив перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, перелік корисних копалин загальнодержавного значення доповнено "актуальними корисними копалинами різного походження, враховуючи тенденції сучасності".

Зокрема, йдеться про "Водень природний", "Газ колекторів щільних порід" та "Цезієві".

Також додано нові розділи: "Негорючі" з підрозділом "Газоподібні", та "Техногенні" – з підрозділами "Горючі", "Металічні", "Неметалічні" тощо.

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Як повідомлялося, в Україні на сьогодні розробляється тільки 3,5 тис. родовищ із 20 тис. – практично не розвідуються нові родовища, є гостра проблема "сплячих" ліцензій, коли жодні роботи на розвіданих і перспективних ділянках не ведуться.