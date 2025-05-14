В Україні зараз розробляють лише 3500 родовищ із відкритих 20 000

В Україні на сьогодні розробляється тільки 3,5 тис. родовищ із 20 тис. – практично не розвідуються нові родовища, є гостра проблема "сплячих" ліцензій, коли жодні роботи на розвіданих і перспективних ділянках не ведуться.

Про це заявив президент громадської організації "Спілка геологів України" Павло Загороднюк на VII з'їзді геологів України "Українська геологія в умовах сучасних геополітичних викликів", передає LIGA.net.

"В Україні внаслідок хорошої роботи геологічних служб, геологічної галузі відкрито 20 000 родовищ і проявів 105 видів корисних копалин. Із них іде розробка 3500, але ще з радянських часів. Вони потрапили в процеси приватизації, в основному це зараз приватні підприємства, а нові родовища не розвідуються", – сказав Загороднюк.

Водночас, за його словами, підписання угоди про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови дало надію, що в українську галузь геологорозвідки й надрокористування нарешті прийдуть реальні інвестиції.

Загороднюк додав, що "Нафтогаз України" – єдина компанія, яка зараз займається розвідкою нових родовищ в Україні.

"Тому дуже важливе підписання цієї угоди зі Сполученими Штатами, бо з'явилася хоча б якась надія, що прийдуть інвестиції в цю галузь", – зауважив Загороднюк.

Він наголосив, що галузь геологорозвідки і надрокористування складна.

"Кожен розробник корисних копалин стикається з викликами: екологічними, соціальними, проєкти з облаштування родовищ довгі, дуже фінансово місткі і, на жаль, не такі вже й прибуткові. Це складна галузь. І дуже добре, що прийдуть американські інвестори і почнеться рух, який геологію в Україні підніме і покращить зайнятість наших спеціалістів", – підсумував Загороднюк.

Раніше стало відомо, що під час аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами в Україні потенційним інвесторам можуть запропонувати 60 ділянок, а ще 26 – для реалізації угод про розподіл продукції.

Нагадаємо, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

