Держгеонадра виставить на аукціони 60 ділянок для видобутку корисних копалин

Під час аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами в Україні потенційним інвесторам можуть запропонувати 60 ділянок, а ще 26 – для реалізації угод про розподіл продукції.

Про це повідомив голова Державної служби геології та надр України Олег Гоцинець під час VII з'їзду геологів України "Українська геологія в умовах сучасних геополітичних викликів", передає Укрінформ.

Гоцинець нагадав, що одним із завдань країни у межах 13 розділу Ukraine Facility Plan за напрямом "Управління критично важливими матеріалами" є затвердження та публікація портфоліо інвестиційних проєктів у видобувній галузі щодо критичних сировинних ресурсів.

Тобто підготовка та просування переліку ділянок твердих корисних копалин, які пропонуватимуть до розробки через механізм електронних аукціонів та укладання угод про розподіл продукції (УРП).

"Ми попередньо визначили переліки критичної сировини. Вони ще не затверджені, але вже перебувають на розгляді Кабінету Міністрів. При цьому здебільшого орієнтувалися на переліки критичних матеріалів, затверджені Євросоюзом і США. Але з огляду на особливості вітчизняного законодавства ці списки дещо відрізняються від тих, якими послуговуються наші ключові партнери. Подали на затвердження уряду 28 критичних та 11 стратегічних матеріалів. Відповідно до цих переліків підготували портфоліо ділянок надр, які можна подавати на аукціони і реалізацію в межах УРП", – сказав Гоцинець.

Після затвердження списків проведуть необхідні процедури та оголосять аукціони та УРП.

При цьому, за словами Гоцинця, відповідно до національного законодавства, будуть задіяні всі необхідні механізми, зокрема стосовно дотримання норм охорони навколишнього природного середовища. Без оцінки потенційного впливу освоєння родовищ на довкілля жодні роботи не проводитимуться.

"Щодо ділянок надр під аукціони, попередньо їх 60, під УРП – 26. Але їхня кількість ще може змінитися – залежно від змін до законодавства, що нині готуються, та методики, яку незабаром буде затверджено", – сказав Гоцинець.

Водночас він визнав існування проблеми з розробкою методики віднесення корисних копалин до переліку стратегічних і критичних. Розв'язати її планують за допомогою європейських партнерів, які вже долучилися до підготовки документа.

"Тільки-но методику буде затверджено, оновимо переліки й запропонуємо відповідні ділянки для аукціонів та УРП", – підсумував Гоцинець.

Нагадаємо, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

