Через війну в Україні мідь та рідкісноземельні елементи стали стратегічною зброєю, – ЗМІ

Сучасна війна, а також різкий стрибок попиту на озброєння кардинально змінили ситуацію на ринку металів, але Захід виявився не готовим до цих змін.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив гірничий підприємець та співголова компанії Ivanhoe Mines Роберт Фрідланд, передає liga.net.

За його словами, оборонні бюджети країн різко зросли, але військово-промисловий комплекс стикається з нестачею ключових матеріалів – міді, графіту, германію, а також рідкісних металів, які критично важливі для виробництва боєприпасів, дронів, супутників та серверного обладнання.

"Уряд США на найвищому рівні стривожений. У них просто немає металів, які потребує сучасна війна", – сказав Фрідланд.

Для прикладу, лише один стандартний снаряд калібру 155 мм містить до кілограму міді, а попит на неї з боку армій Заходу зріс на 15-18% на рік.

Крім того, ті самі метали потрібні для "озеленення" економіки – від сонячних панелей до електромереж. Це створює небачений раніше дефіцит, через який гірничі гіганти, як-от BHP, Glencore і Barrick, прискорюють розробку нових родовищ.

Аналітики попереджають: якщо США та союзники не переглянуть свою політику щодо критичної сировини, їхня військова перевага може бути втрачена.

За оцінками Carnegie Endowment, оборонний резерв США вже зараз покриває менше половини потенційних річних потреб.

Як повідомлялося, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США, або так звану "угоду про надра". Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

