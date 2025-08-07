Бюджет Росії втратив майже $17 мільярдів через падіння цін на нафту, – розвідка. ІНФОГРАФІКА

Надходження до федерального бюджету Росії від нафтогазового сектору в січні-липні цього року скоротилися на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $69,2 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Як зазначається, основні причини – це падіння цін на нафту, зміцнення рубля та різке зменшення експорту газу до Європейського Союзу.

Середня ціна нафти марки Urals знизилася на 18,4% – до $60,37 за барель. Водночас рубль від початку року зміцнився на 45%, з 113,71 руб. до 81,25 руб. за долар США. При цьому поставки газу до Євросоюзу впали на 50% – до 9,93 млрд кубометрів.

У відповідь на скорочення доходів російський уряд зменшує компенсації нафтовим компаніям у межах паливного демпфера. Мінфін Росії переглянув прогноз нафтогазових надходжень на 2025 рік до $104,4 млрд – на 24% менше, ніж у попередніх очікуваннях ($137,3 млрд).





Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу в липні 2025 року склали 787,3 млрд руб, що на 28% менше, ніж торік. За даними Мінфіну Росії, нафтогазові доходи федерального бюджету відстають від минулорічних третій місяць поспіль.

До того в Центробанку РФ заявили, що на Росію чекає ще один рік стагнації економіки, а на росіян – "затягування поясів". Так, прогноз цін на нафту знижено до $55 за барель Urals на 2025-2026 роки. У попередній, квітневій, версії він уже зменшувався – з $65 до $60 за барель.

Перед тим повідомлялося, що нові санкції Європейського Союзу, які включають гнучке обмеження цін на російську нафту, можуть позбавити російський бюджет кожного п'ятого рубля запланованих нафтогазових доходів.

Як повідомлялося, Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні 18 липня погодив 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

До схваленого країнами ЄС пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості, а також по фінансовому сектору.

Згодом Велика Британія оголосила про зниження ліміту цін на сиру нафту з $60 за барель до $47,6, що безпосередньо вплине на доходи Росії від нафти.