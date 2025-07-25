Банк Росії погіршив прогноз цін на нафту та передрік росіянам ще один рік "затягування поясів"

На Росію чекає ще один рік стагнації економіки, а на росіян – "затягування поясів". Так, прогноз цін на нафту знижено до $55 за барель Urals на 2025-2026 роки. У попередній, квітневій, версії він уже зменшувався – з $65 до $60 за барель.

Про це свідчить оновлений прогноз Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

"У цих умовах ми також дещо знизили прогноз щодо експорту та поточного рахунку платіжного балансу на найближчі два роки", – сказала голова ЦБ Ельвіра Набіулліна.

Російський ЦБ підтвердив скромний прогноз економічного зростання –1-2% цього року і 0,5-1,5% – наступного, а споживання домогосподарств – на 0,5-1,5% у 2025-2026 рока. При цьому кредитування населення на цей рік Центробанк РФ навіть трохи знизив: з 1-6% до 1-4%, зокрема іпотеки – з 3-8% до 3-6%.

Набіулліна пояснила зниження прогнозу нафтових цін тим, що торгові війни стримуватимуть попит, а зростання видобутку з боку ОПЕК+ збільшить пропозицію.

Приблизно так само переглянуло прогноз і Мінекономрозвитку РФ: поправки до бюджету виходять із середньої ціни $56 за барель цього року і $61 – наступного. Експорт через це, за прогнозом Центробанку Росії, 2025 року знизиться з $414 млрд до $410 млрд, а в 2026 році – з $424 млрд до $424 млрд.

Як зазначають у російському Центробанку, високі ставки охолодили економіку, її перегрів зменшується.

"Споживчий попит поступово сповільнюється, кредит зростає стриманими темпами", – заявила зниження ставки Набіулліна.

Виробники знижують свої очікування щодо збільшення попиту, особливо у споживчому сегменті, а ціни на деякі товари навіть знижуються кілька місяців поспіль, зазначила вона, навівши приклад комп'ютери, планшети, техніку для дому.

Раніше Набіулліна говорила, що російська економіка вичерпала ресурси для швидкого зростання, і про те саме заявляв заступник голови Адміністрації президента РФ з економіки Максім Орєшкін. Серед цих ресурсів вони називали кадрові резерви, вільні виробничі потужності, резерви Фонду національного добробуту та можливості нарощування бюджетних видатків, а також запас капіталу банківської системи.

Як повідомлялося, Центробанк Росії на засіданні у п'ятницю, 25 липня, вирішив знизити ключову ставку одразу на 2 відсоткових пункти – до 18%.

у червні рада директорів Банку Росії знизила ключову ставку з 21% до 20%. Це стало першим її зниженням з липня 2023 року, майже два роки вона лише зростала, а з жовня 2024 року сягнул 21% – максимального значення з 2003 року.

Цьому передувала публікація Bloomberg про те, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла значну роль у порятунку російської економіки після початку повномасштабного вторгнення в Україну і запровадження антиросійських санкцій, стикається із тиском через політику високих ставок.

Крім того, на високі ставки почав масово скаржитися великий російський бізнес. Зокрема, російські ЗМІ повідомляли, що через високу облікову ставку до кінця 2025 року Росію чекає низка банкрутств компаній, що будують інфраструктуру, а також у цілій низці інших галузей.

Раніше голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що проблеми в російській економіці, які виникли після різкого збільшення військових витрат, сплеску інфляції та підвищення ключової ставки Центробанку РФ, швидко вирішити не вдасться, а наступний, 2026 рік, також "обіцяє бути теж не найпростішим".

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.