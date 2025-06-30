Голова російського "Сбєрбанку" закликав готуватися до важких часів у економіці

Голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що проблеми в російській економіці, які виникли після різкого збільшення військових витрат, сплеску інфляції та підвищення ключової ставки Центробанку РФ, швидко вирішити не вдасться, а наступний, 2026 рік, також "обіцяє бути теж не найпростішим".

Про це Греф сказав на річних зборах акціонерів "Сбєрбанку", передає The Moscow Times.

"Багато залежатиме від геополітики, від того, як складатиметься динаміка зростання ВВП, динаміка, звісно, ставок Центрального банку. Але вже видно, що він не буде простим, бо, власне, першу половину 2026 року вже зараз щонайменше видно", – зазначив Греф.

Він визнав, що у "Сбєрбанка" погіршується якість кредитного портфеля: зростає кількість звернень за реструктуризацією боргу, а складнощей із виплатами зазнають як фізичні, так і юридичні особи.

"Сподіваюся, як завжди, ми зуміємо знайти спільні плани проходження цих складних часів", – зауважив Греф.

У непублічних розмовах російські банкіри вже б'ють на сполох: на горизонті 12 місяців країну може чекати повноцінна банківська криза через неплатежі за кредитами.

Масштаб проблеми оцінюється в трильйони рублів і його поки не видно в офіційних даних Центробанку РФ, згідно з якими частка проблемних кредитів у російського бізнесу становить лише 4% і практично не зростає, а у позичальників фізосіб складає трохи вище 5%.

Так відбувається, тому що позичальники відкладають платежі, відтак кредити поки не потрапляють у статистику як проблемні, тоді як насправді великий обсяг позик уже не сплачується за графіком.

Крім банків, компанії все гірше платять одна одній: обсяги взаємних неплатежів бізнесу з жовтня минулого року до березня поточного збільшилися на 11,6%, а в обробній промисловості – майже на 40%, що стало рекордом із часів пандемії коронавірусу.

Раніше повідомлялося, у Росії настрої бізнесу обвалилися до мінімуму з 2022 року.

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.