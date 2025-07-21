Путіну не вистачає грошей: В Росії спрогнозували хвилю банкрутств компаній, що будують інфраструктуру

До кінця 2025 року Росію чекає низка банкрутств компаній, що будують інфраструктуру, оскільки вони зіткнулися з різким скороченням замовлень через високу вартість кредитів.

Про це заявив найбільшого російського будівельного холдингу "Нацпроектстрой" (НПС) Олексій Крапівін, передає The Moscow Times.

Він пояснив, що в умовах, коли ключова ставка Центробанку РФ сягає 20% річних, потенційна маржа дорожніх і мостобудівних компаній зводиться до нуля, а деякі підрядники вже не обслуговують кредити.

"Сьогодні усі без винятку компанії відчувають на собі вплив дорогих грошей. Підприємці вважали, що зможуть обслуговувати кредитний портфель і займалися власною інвестпрограмою чи іншими проєктами, а сьогодні обслуговувати свій борг за такого рівня ставок більше не можуть", – констатував Крапівін.

Він нагадав, що навіть у "кращі часи" рентабельність у будівництві інфраструктури рідко перевищувала 10-15%, у будівництві житла вона становила 9-10%, а дорожньому будівництві – лише 2-3%.

"Особливість інфраструктурних проєктів – висока капіталомісткість та тривалий термін реалізації... Якщо порахувати окупність інфраструктури лише арифметично, без урахування комплексних ефектів, то будувати зараз взагалі не вигідно. Простіше покласти гроші на депозит", – зазначив голова російського будівельного холдингу.

За його словами, російські будівельники сподіваються на допомогу з боку держави, зокрема компанії чекають чіткого плану фінансування інфраструктурних проєктів на середньострокову перспективу, виплати авансів та дозволу на підвищення зарплат для формування кошторисів.

Голова НПС попередив, що без держпідтримки сектору, РФ втратить підрядників, здатних будувати магістралі, мости й БАМ-2.

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Водночас учасники будівельного ринку у Росії прогнозують уповільнення темпів інфраструктурного будівництва цього року.

"Обсяги фінансування проектів знижуються або переносяться "вправо", також падає залишок законтрактованих робіт за держконтрактами як на будівництво, так і на реконструкцію та капітальний ремонт доріг", – зазначала гендиректорка російської асоціації НАИК (об'єднує компанії у сфері транспортного будівництва) Марія Ярмальчук.

Через це вже різко впали продажі дорожньо-будівельної техніки у Росії: у січні-березні вони скоротилися на 36,6% рік до року, – до 11,94 млрд руб., повідомляли в "Росспецмаші".

Як повідомлялось раніше, дефіцит бюджету Росії за пів року сягнув $47 мільярдів і майже досяг плану на увесь рік.