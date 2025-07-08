Дефіцит бюджету Росії за пів року сягнув $47 мільярдів і майже досяг плану на увесь рік

Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками першого півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб. ($47 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП країни.

Це у шість разів більше, ніж у першому півріччі 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП), повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані російського Мінфіну.

У тому числі, за червень 2025 року дефіцит російського бюджету зріс на 300 млрд руб.

При цьому видатки федерального бюджету РФ за шість місяців становили 21,3 трлн рублів (оновлений план на рік – 42,3 трлн руб.). Водночас доходи становили 17,6 трлн рублів (план на рік – 38,5 трлн руб.).

При цьому нещодавно Росія переглянула закон про бюджет на 2025 рік через падіння нафтогазових надходжень, збільшивши видатки на 0,8 трлн руб. та зменшивши доходи на 1,8 трлн руб.

У підсумку всього за пів року дефіцит федерального бюджету наблизився до показника, запланованого на кінець року (3,8 трлн рублів, або 1,7% ВВП).

Читайте також: В уряді Росії заявили про відсутність грошей на підтримку всіх проблемних галузей економіки

Як повідомлялося, наприкінці червня російський диктатор Володимир Путін затвердив зміни до федерального бюджету РФ на 2025 рік, які передбачають різке зниження плану щодо нафтогазових доходів та секвестр фінансування ключових проєктів підтримки економіки.

Раніше у Центробанку Росії заявили, що ціни на нафту, ймовірно, надовго залишаться низькими, і закликали російський уряд підготувати до цього бюджет.