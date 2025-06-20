Банк Росії попередив про ризики дешевої нафти й закликав менше витрачати бюджет

Керівники Центробанку Росії заявили, що ціни на нафту, ймовірно, надовго залишаться низькими, і закликали російський уряд підготувати до цього бюджет.

Про це пише The Moscow Times.

"Тому доцільне коригування вниз ціни відсікання в бюджетному правилі відповідно до більш консервативної оцінки довгострокової рівноваги на світовому ринку енергоносіїв", – заявили в ЦБ Росії.

Це правило визначає умови використання нафтової ренти – поповнення Фонду національного добробуту та обмежує витрати бюджету.

Наразі вони плануються, спираючись на вартість російської експортної нафти Urals $60 за барель: витрачати можна лише ці базові доходи, нафтогазові доходи плюс те, що необхідно для обслуговування держборгу. Що вища ціна відсікання, то більше може витратити бюджет РФ, у разі чого компенсуючи нафтогазові доходи за рахунок ФНД.

Однак цього року нафта подешевшала і з квітня Urals коштує менше ніж $60 ($52,08 у травні), а в російській скарбничці залишається дедалі менше грошей: ліквідні кошти ФНД скоротилися до 2,8 трлн руб. на 1 червня.

Російський уряд уже переверстав бюджет, скоротивши нафтогазові доходи на 2,6 трлн руб. та замінивши поповнення ФНД на 1,8 трлн руб. вилученням із нього 450 млрд руб. на компенсацію нафтогазових доходів.

Втім, поки витрати російського бюджету тільки зростають (за п'ять місяців вони були на 20,7% більше, ніж роком раніше), і знаходити гроші стає дедалі важче.

Спроби Мінфіну РФ обмежити витрати в поєднанні з необхідністю вишукувати кошти на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України призводять до того, що міністр фінансів Росії Антон Силуанов за неповні два місяці запропонував знизити ціну відсікання, потім заявив, що це відбудеться не раніше 2027 року, а потім попередив, що при розгляді бюджету на 2026 рік обговорюватиметься і ціна відсікання.

Її зниження підвищить стійкість бюджетної політики РФ та знизить її вразливість до коливань цін на нафту.

Як повідомлялося, експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також стало відомо, що глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

За прогнозами російських економістів, ліквідні активи російського Фонду національного добробуту можуть повністю вичерпатися в 2026 році, якщо ціни на нафту залишаться низькими, а рубль – міцним.