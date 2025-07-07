В уряді Росії заявили про відсутність грошей на підтримку всіх проблемних галузей економіки

Проблеми що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.

Про це заявив голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов, передає The Moscow Times.

"В умовах бюджетних обмежень попит на підтримку перевищує можливості бюджету", – сказав Аліханов.

На початку року російський уряд заспокоював, що моніторить ситуацію у галузях та 2 тис. системоутворюючих компаніях, загалом усе стійко, а де буде потрібно, там нададуть підтримку. Проте кількість проблемних галузей зростає, а ресурси російського бюджету тануть за нафтогазовими доходами.

Російський бюджет довелося переверстати: доходи скоротилися, витрати збільшилися, а дефіцит зріс більш ніж утричі – до 3,8 трлн руб., але аналітики очікують, що буде ще більше. За підсумками півріччя "дірка" в бюджеті РФ уже становила 3,7 трлн руб.

Російські посадовці продовжують сперечатися про те, чи знаходиться економіка в "плановому охолодженні" (так вважають російський віцепрем'єр Александр Новак і міністр фінансів Антон Сілуанов) чи скочується в рецесію (міністр економрозвитку РФ Максим Решетніков), але вже не заперечують очевидного: галузі, пов'язані з ВПК, продовжують зростати, а решта – гальмують.

Серед галузей, які перебувають у фокусі російської влади чи потребують держпідтримки, Новак називав будівельну, транспортне машинобудування та автопром, вугільну, транспорт, сільське господарство та інші.

Аліханов додав сектори, "зав'язані на будівництво": металургію, ліспром, будматеріали та меблеву промисловість.

"Всі вони з лишком можуть закрити будь-які обсяги та номенклатуру виробництва", – упевнений Аліханов, але, на його думку, заважають високі ставки за кредитами.

Російському уряду наприкінці травня довелося створити спеціальну підкомісію з держпідтримки компаній та галузей. Підкомісію очолює Антон Сілуанов, міністр фінансів, а його завдання, як зазначав колишній заступник міністра Сергєй Алексашенко, – дати якнайменше грошей.

Наприкінці червня президент Росії Владімір Путін заявив, що російська влада планує скорочення витрат на оборону, частка яких у бюджеті РФ уже досягла рекордних значень із часів СРСР.

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Наприкінці червня Путін затвердив різке скорочення видатків на економіку після обвалу нафтогазових доходів.

Як повідомлялося, експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.