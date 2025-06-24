Путін затвердив різке скорочення видатків на економіку після обвалу нафтогазових доходів

Президент Росії Владімір Путін затвердив зміни до російського федерального бюджету на 2025 рік, які включають різке зниження плану щодо нафтогазових доходів та секвестр фінансування ключових проєктів підтримки національної економіки.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно із законом про бюджетні поправки, який підписав Путін, під скорочення потраплять п'ять держпрограм.

Програма розвитку промисловості, в рамках якої Кремль вимагав до 2030 року на 40% збільшити випуск цивільних товарів, втратить 97,15 млрд руб. фінансування.

Держпрограма "науково-технічний розвиток" Росії, мета якої – вивести Росію на 8 місце у світі за обсягом наукових досліджень, втратить 22,17 млрд руб. бюджетних грошей.

На 20% скорочуються витрати на держпрограму розвитку авіапрому, від якої Кремль чекав на появу тисячі цивільних лайнерів на заміну західним: тепер на неї витратять 39,4 млрд руб. замість початкових 49 млрд руб.

Витрати на держпрограму "розвиток суднобудування" вирішено зменшити на 4,1 млрд руб., до 24,1 млрд руб.

На 7,2 млрд руб. зменшився бюджет програми "розвиток енергетики": тепер він становить 62,6 млрд руб.

Раніше керівники Центробанку Росії заявили, що ціни на нафту, ймовірно, надовго залишаться низькими, і закликали російський уряд підготувати до цього бюджет.

Як повідомлялося, експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також стало відомо, що глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ.