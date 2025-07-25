Банк Росії прискорив зниження облікової ставки після тиску влади та бізнесу

Центробанк Росії на засіданні у п'ятницю, 25 липня, вирішив знизити ключову ставку одразу на 2 відсоткових пункти – до 18%.

У центробанку пояснили крок швидшим, ніж очікувалося, сповільненням інфляційного тиску та охолодженням внутрішнього попиту, оскільки за підсумками липня річна інфляція знизилася до 9,2%, повідомляє The Moscow Times.

У базовому сценарії Банк Росії й надалі планує повернути інфляцію до цілі 4% у 2026 році, що передбачає середню ключову ставку 18,8-19,6% цьогоріч і її зниження до 12-13% у 2026 році. На тлі сповільнення інфляції центробанк покращив прогноз зростання цін на 2025 рік до 6-7% із попередніх 7-8%.

Водночас російський регулятор наголосив, що проінфляційні ризики все ще переважають, зокрема через можливе затяжне перевищення потенційного рівня випуску, високі інфляційні очікування та загрозу погіршення умов зовнішньої торгівлі.

Подальше зниження ставки, зазначили в ЦБ, залежатиме від стійкості дезінфляційних процесів і динаміки очікувань на ринку.

Що відбувається з обліковою ставкою Центробанку Росії

Як повідомлялося, у червні рада директорів Банку Росії знизила ключову ставку з 21% до 20%. Це стало першим її зниженням з липня 2023 року, майже два роки вона лише зростала, а з жовня 2024 року сягнул 21% – максимального значення з 2003 року.

Цьому передувала публікація Bloomberg про те, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла значну роль у порятунку російської економіки після початку повномасштабного вторгнення в Україну і запровадження антиросійських санкцій, стикається із тиском через політику високих ставок.

Крім того, на високі ставки почав масово скаржитися великий російський бізнес. Зокрема, російські ЗМІ повідомляли, що через високу облікову ставку до кінця 2025 року Росію чекає низка банкрутств компаній, що будують інфраструктуру, а також у цілій низці інших галузей.