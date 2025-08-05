Санкції працюють: Доходи Росії від експорту нафти і газу падають третій місяць поспіль

Доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу у липні 2025 року склали 787,3 млрд руб, що на 28% менше, ніж торік.

За даними Мінфіну Росії, нафтогазові доходи федерального бюджету відстають від минулорічних третій місяць поспіль, пише The Moscow Times.

Сумарно, за підсумками січня-липня 2025 року, федеральний бюджет РФ отримав 5,52 трлн рублів нафтогазових доходів, що на 1,2 трлн рублів (або на 19%) менше, ніж за аналогічний період минулого року (6,78 трлн рублів).

Зокрема, надходження від податку на видобуток корисних копалин впали на 38% – до 634,1 млрд руб., з яких 543,4 млрд руб. сплатили нафтові компанії (-36% до аналогічного періоду минулого року). Газові надходження обвалилися вдвічі – до 51,1 млрд руб (-53%).

Через зниження цін на російську нафту Urals і зміцнення рубля Мінфін уже був змушений погрішити прогноз виконання бюджету, де замість запланованих 10,94 трлн руб. нафтогазових доходів у 2025 році наразі очікується лише 8,32 трлн руб. (-24%).

Для покриття дефіциту російський уряд витрачає залишки ліквідних активів Фонду національного добробуту, обсяг яких з початку війни скоротилися майже утричі і станом на червень трохи перевищує 4 трлн руб.

Читайте також: Криза посилюється: Ділова активність в Росії падає найшвидше з 2022 року

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками першого півріччя 2025 року становив 3,7 трлн руб. ($47 млрд за курсом на кінець червня) або 1,7% ВВП країни. Це у шість разів більше, ніж у першому півріччі 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП).