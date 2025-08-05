Криза посилюється: Ділова активність в Росії падає найшвидше з 2022 року

У липні індекс PMI S&P Global, що відображає сукупний випуск у промисловості та сфері послуг РФ, знизився до 47,8 пункта із 48,5 у червні, це найрізкіший спад за майже три роки.

У промисловості цей показник упав до 47 пунктів (мінімум з березня 2022 року), у сфері послуг – до 48,6, пише The Moscow Times.

Таким чином індекс він не тільки опустився в зону спаду (межа, що відокремлює зростання від падіння, знаходиться на позначці 50 пунктів), а й продовжує знижуватися.

Аналітики S&P Global пояснюють це різким падінням нових замовлень і слабким попитом на продукцію більшості російських підприємств. Водночас виробничі витрати продовжують зростати через підвищення тарифів на комуналку (на 13-14%) та зарплат.

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Опитування ІНП РАН також фіксують зниження попиту: у липні частка оцінок попиту "нижче за норму" зросла до 59% – більше, ніж у кризи 2016 та 2020 років. Песимізм у прогнозах продажів досягнув максимуму з липня 2022 року.

Російські економісти попереджають, що уповільнення росту загрожує переохолодженням економіки, оскільки підтримка від все більших держвитрат та споживання слабшає.

Раніше повідомлялось, що "Російська залізниця" змушує працівників брати неоплачувані відпустки, щоб уникнути звільнень.