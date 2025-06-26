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Новини Санкції проти Росії
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Російські банки зіткнулися з валом неплатежів і попереджають про масштабну кризу в найближчі 12 місяців, – Bloomberg

Російські банки зіткнулися з валом неплатежів і попереджають про масштабну кризу

Російські банки стикаються з масштабним зростанням неплатежів за кредитами і попереджають про загрозу повноцінної банківської кризи в країні в найближчі 12 місяців.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на кількох російських банкірів та документи, що відображають непублічну статистику.

За словами співрозмовників агентства, російські банки дедалі більше стурбовані рівнем безнадійної заборгованості на своїх балансах, який зростає через високі процентні ставки.

Чинні та колишні російські банкіри у приватних розмовах описують ситуацію в Росії як небезпечну та попереджають про ризик розгортання боргової кризи у фінансовому секторі наступного року, якщо ситуація не покращиться.

"Напруженість у банківській системі може поставити під сумнів здатність президента Володимира Путіна підтримувати війну Росії в Україні, яка триває вже четвертий рік, особливо якщо союзники Києва зі США та Європи застосують жорсткіші санкції до російського фінансового сектору", – зазначає Bloomberg.

Співрозмовники агентства зауважують, що офіційні дані можуть приховувати справжні масштаби боргової проблеми. Згідно із внутрішніми даними одного з російських банків, позичальники все частіше відкладають платежі. Це означає, що хоча публічні дані про прострочені платежі ще не свідчать про серйозну проблему, насправді набагато більше кредитів не погашаються за графіком.

За підрахунками російських банків, безнадійні борги сягають трильйонів рублів, банкіри вже вживають додаткових заходів для управління ризиком. Це може вказувати на ранні ознаки кредитної кризи, розповіли співрозмовники агентства, знайомі з внутрішніми оцінками російських банків.

Bloomberg також вказує, що навантаження на російський банківський сектор зростає через пільгове кредитування військово-промислового комплексу РФ та уповільнення у решті секторів російської економіки.

Читайте також: Росіяни перестали платити за кредитними картками. Заборгованість перевищила $7 мільярдів

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін минулого тижня визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

"Деякі фахівці, експерти вказують на ризики стагнації і навіть рецесії. Цього в жодному разі не можна допустити", – сказав Путін.

Перед чим очільник Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

"За цифрами у нас охолодження. Але всі наші цифри – це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу, ми взагалі, здається, на межі переходу в рецесію", – зазначив Решетніков.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Автор: 

банки (7031) ВВП (1164) кредит (3337) криза (108) путін володимир (1074) росія (14581)


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Топ коментарі
+8
Там насправді все гірше - під загрозою банкрутства - військові заводи , які брали кредити під держконтракти - інфляція з'ла всеь прибуток - і кредити немає чим платити.
Щоб вони не збанкрутували - потрібно заборонити банкам забирати борги - але тоді збанкрутують банки. ..
Виходи з ситуації два - або забрати вклади насєлєнія або надрукувати і дати банкам грошей - а це гіперінфляція.
Тому скоріше за все незабаром в московії - будуть морозити депозити і гіперінфляція разом - з чим я московитів і вітаю - північна корея - холод ,голод і продуктові картки для більшості . А верхи та силовики - будуть жерти ікру - тут все без змін...
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26.06.2025 21:26 Відповісти
+7
Я б не дуже сподівалась…, криза в різних сферах на росіі наближається останні 10 років, та все якось повз…
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26.06.2025 21:10 Відповісти
+4
Гонка вооружения ***** уничтожит экономику **********.
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26.06.2025 22:03 Відповісти
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Це добре.
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26.06.2025 20:37 Відповісти
Я б не дуже сподівалась…, криза в різних сферах на росіі наближається останні 10 років, та все якось повз…
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26.06.2025 21:10 Відповісти
В деяких вона вже...
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26.06.2025 21:11 Відповісти
Тим часом "приватбанк": Продає коллекторам пакет несплачених кредитів на 5 мільярдів грн. І при тому ще списує на невідому сумму боргів, називаючи це "оптимізацію кредитного портфелю". Ви головне не сплутайте: це інше
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26.06.2025 20:56 Відповісти
це ті 5 ярдів шо ******* Каломойський, в тому числі через офшори гундосого чма?
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27.06.2025 00:55 Відповісти
Это неизбежность!РАЗРУХА В ГОЛОВАХ изначально!а теперь лови гранату ФАШИСТПОРАШИТ!
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26.06.2025 21:19 Відповісти
Там насправді все гірше - під загрозою банкрутства - військові заводи , які брали кредити під держконтракти - інфляція з'ла всеь прибуток - і кредити немає чим платити.
Щоб вони не збанкрутували - потрібно заборонити банкам забирати борги - але тоді збанкрутують банки. ..
Виходи з ситуації два - або забрати вклади насєлєнія або надрукувати і дати банкам грошей - а це гіперінфляція.
Тому скоріше за все незабаром в московії - будуть морозити депозити і гіперінфляція разом - з чим я московитів і вітаю - північна корея - холод ,голод і продуктові картки для більшості . А верхи та силовики - будуть жерти ікру - тут все без змін...
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26.06.2025 21:26 Відповісти
ПРАВДА ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ!
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26.06.2025 21:49 Відповісти
У пересічного кацапського насєлєнія вкладів нема, зате є купа кредитів. Тому вони будуть тільки раді, якщо їхні, більш забезпечені сусіди, опиняться в такій же фінансовій дупі. Але ця радість триватиме недовго. Бо до зарплати вже не буде в кого позичити, та й зарплати теж скоро не стане.
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27.06.2025 02:41 Відповісти
боржників на фронт - і питання вирішено
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26.06.2025 21:38 Відповісти
те "боржники" очень хитрожопые - они скорее путлера на передок отправят, чем себя
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26.06.2025 23:27 Відповісти
Тому Трамп і не приймає нові санкції, а не тому що "відданий мирному процесу". Він намагається врятувати друга від краху, хоча це навряд чи допоможе, а просто відтягує невідворотнє. Хіба тільки Трамп надумає виділяти грошову допомогу вже росії, тоді врятує російську економіку...
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26.06.2025 21:42 Відповісти
"намагатися" не означає "врятувати". Реальність та інерція економічних процесів це така штука, що не дозволить засрашці оминути системну кризу з гіперінфляцією та банкрутством тисяч підприємств, що працюють на оборонку та державу. Навіть якщо війна закінчиться прямо завтра і завтра ж знімуть 100% санкцій.
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26.06.2025 22:02 Відповісти
Так, Ви праві, але я сумніваюся, що Трамп це розуміє, він не вирізняється розумовими здібностями. Його світогляд простий і прямолінійний, ще й застряглий десь в часи холодної війни.
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26.06.2025 22:45 Відповісти
Стосовно його невеликих розумових здібностей це так. Стосовно його поглядів часів холодної війни? Якби так було б як у часи холодної, щоб у нього були погляди Рейгана!
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27.06.2025 08:36 Відповісти
Гонка вооружения ***** уничтожит экономику **********.
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26.06.2025 22:03 Відповісти
у рашен ***** у крепосных есть триллионные вклады в банках под высокие проценты- их возьмут если припечет + еще золото можна продать которое и так уже продается бешенными темпами
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26.06.2025 23:30 Відповісти
Их уже взяли, просто вкладчики пока об этом не догадываются. А когда побегут забирать вклады, будет уже слишком поздно.
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27.06.2025 02:44 Відповісти
Зеленський рятує економіку пуцкіна і орбана качаючи нафту українською трубою "дружба"!
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27.06.2025 06:06 Відповісти

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