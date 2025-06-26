Російські банки зіткнулися з валом неплатежів і попереджають про масштабну кризу в найближчі 12 місяців, – Bloomberg

Російські банки стикаються з масштабним зростанням неплатежів за кредитами і попереджають про загрозу повноцінної банківської кризи в країні в найближчі 12 місяців.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на кількох російських банкірів та документи, що відображають непублічну статистику.

За словами співрозмовників агентства, російські банки дедалі більше стурбовані рівнем безнадійної заборгованості на своїх балансах, який зростає через високі процентні ставки.

Чинні та колишні російські банкіри у приватних розмовах описують ситуацію в Росії як небезпечну та попереджають про ризик розгортання боргової кризи у фінансовому секторі наступного року, якщо ситуація не покращиться.

"Напруженість у банківській системі може поставити під сумнів здатність президента Володимира Путіна підтримувати війну Росії в Україні, яка триває вже четвертий рік, особливо якщо союзники Києва зі США та Європи застосують жорсткіші санкції до російського фінансового сектору", – зазначає Bloomberg.

Співрозмовники агентства зауважують, що офіційні дані можуть приховувати справжні масштаби боргової проблеми. Згідно із внутрішніми даними одного з російських банків, позичальники все частіше відкладають платежі. Це означає, що хоча публічні дані про прострочені платежі ще не свідчать про серйозну проблему, насправді набагато більше кредитів не погашаються за графіком.

За підрахунками російських банків, безнадійні борги сягають трильйонів рублів, банкіри вже вживають додаткових заходів для управління ризиком. Це може вказувати на ранні ознаки кредитної кризи, розповіли співрозмовники агентства, знайомі з внутрішніми оцінками російських банків.

Bloomberg також вказує, що навантаження на російський банківський сектор зростає через пільгове кредитування військово-промислового комплексу РФ та уповільнення у решті секторів російської економіки.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін минулого тижня визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

"Деякі фахівці, експерти вказують на ризики стагнації і навіть рецесії. Цього в жодному разі не можна допустити", – сказав Путін.

Перед чим очільник Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

"За цифрами у нас охолодження. Але всі наші цифри – це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу, ми взагалі, здається, на межі переходу в рецесію", – зазначив Решетніков.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.