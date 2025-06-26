Росіяни перестали платити за кредитними картками. Заборгованість перевищила $7 мільярдів

Росіяни стали дедалі гірше платити за кредитними картками. Так, станом на 31 травня цього року платежі за 8,3 млн карток були прострочені на 90 днів і більше, а сукупна заборгованість за такими картами склала 575,9 млрд руб. ($7,32 млрд).

Про це пише російський Forbes.

Для порівняння: на 1 січня число карток з таким простроченням становило 7,7 млн, а рік тому – 6,9 млн. Зростає також і сукупна прострочена заборгованість за картками з простроченням понад 90 днів: на кінець травня 2025 року вона наблизилася до 575,9 млрд руб., хоча ще на початок року становила 508,3 млрд. рублів, а рік тому – 426,7 млрд руб.

Поступово збільшується прострочення не лише на 90 днів, а й на більш короткі терміни – 30 та 60 днів. Загальну частку кредиток із різним терміном прострочення у травні 2025 року аналітики оцінили в 12% загальної видачі, а сукупні борги за ними в "картковому" портфелі банків – 11,3%. Рік тому йшлося про 10,3% та 10,7% відповідно.

Експерти називають кілька причин зростання прострочення в сегменті кредитних карт.

Одна з них – висока закредитованість позичальників. Наприклад, у власників кредитних карток у середньому було відкрито по 2,67 позики.

Друга причина – визрівання кредитів, виданих у період кредитного буму. У першій половині 2024 року банки активно збільшували видачу кредитних карток, у другому півріччі видачі охолонули, але змогли вплинути на річний результат. Позичальники ж весь рік нарощували утилізацію карткових лімітів, оплачуючи поточні витрати позиковими коштами, а залишки власних, зберігаючи на депозитах під високий відсоток.

Третя причина – відсутність інших кредитних продуктів, наприклад кредитів готівкою. Наразі лише чверть росіян отримують схвалення за заявками на такі кредити.

Раніше повідомлялося, що російська влада обговорює питання про створення єдиної системи обліку банківських карток у росіян для реалізації анонсованого раніше плану з обмеження кількості карток, які банки зможуть видавати одній людині.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали.