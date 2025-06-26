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Новини
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Росіяни перестали платити за кредитними картками. Заборгованість перевищила $7 мільярдів

Росіяни перестали платити за кредитними картками

Росіяни стали дедалі гірше платити за кредитними картками. Так, станом на 31 травня цього року платежі за 8,3 млн карток були прострочені на 90 днів і більше, а сукупна заборгованість за такими картами склала 575,9 млрд руб. ($7,32 млрд).

Про це пише російський Forbes.

Для порівняння: на 1 січня число карток з таким простроченням становило 7,7 млн, а рік тому – 6,9 млн. Зростає також і сукупна прострочена заборгованість за картками з простроченням понад 90 днів: на кінець травня 2025 року вона наблизилася до 575,9 млрд руб., хоча ще на початок року становила 508,3 млрд. рублів, а рік тому – 426,7 млрд руб.

Поступово збільшується прострочення не лише на 90 днів, а й на більш короткі терміни – 30 та 60 днів. Загальну частку кредиток із різним терміном прострочення у травні 2025 року аналітики оцінили в 12% загальної видачі, а сукупні борги за ними в "картковому" портфелі банків – 11,3%. Рік тому йшлося про 10,3% та 10,7% відповідно.

Експерти називають кілька причин зростання прострочення в сегменті кредитних карт.

Одна з них – висока закредитованість позичальників. Наприклад, у власників кредитних карток у середньому було відкрито по 2,67 позики.

Друга причина – визрівання кредитів, виданих у період кредитного буму. У першій половині 2024 року банки активно збільшували видачу кредитних карток, у другому півріччі видачі охолонули, але змогли вплинути на річний результат. Позичальники ж весь рік нарощували утилізацію карткових лімітів, оплачуючи поточні витрати позиковими коштами, а залишки власних, зберігаючи на депозитах під високий відсоток.

Третя причина – відсутність інших кредитних продуктів, наприклад кредитів готівкою. Наразі лише чверть росіян отримують схвалення за заявками на такі кредити.

Раніше повідомлялося, що російська влада обговорює питання про створення єдиної системи обліку банківських карток у росіян для реалізації анонсованого раніше плану з обмеження кількості карток, які банки зможуть видавати одній людині.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що посилення умов видачі кредитів у банках заставляє росіян брати більше "позик до зарплати" під 292% річних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали.

Автор: 

борг (1884) заборгованість (175) кредит (3337) кредитні картки (117) росія (14581)


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Топ коментарі
+4
Ну еще напечатают деньги - подумаешь,проблема!!!
Путин строит СССР
А в СССР народ сплошь жил в бараках и коммуналках
И часто голодал
По сравнению с СССР - сегодняшняя жизнь в России- это рай
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26.06.2025 15:50 Відповісти
+3
Ну, мені от пох - нехай хоч всі здохнуть .
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26.06.2025 15:53 Відповісти
+3
Фінансовиє проблєми? Виход єсть! Подпісивай контракт с вс рф!
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26.06.2025 15:55 Відповісти
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Ну еще напечатают деньги - подумаешь,проблема!!!
Путин строит СССР
А в СССР народ сплошь жил в бараках и коммуналках
И часто голодал
По сравнению с СССР - сегодняшняя жизнь в России- это рай
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26.06.2025 15:50 Відповісти
А кацапи з Совка та їхні байстрюки так не вважають
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26.06.2025 15:52 Відповісти
Ніяких саперних лопаток там не буде, це не ефективно, бо знадобиться дуже багато поліціянтів. Будуть швидкісні снігоприбиральні машини з ґратами на вікнах. Вже відпрацьовано та обкатано.
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26.06.2025 16:06 Відповісти
вигоніть нахрен того жерошюлгу котрий написав цю заглаву ---росіянам верніше пращюрам динозаврів що зараз живуть їм дають кредити льготні різні ІПОТЕКИ заводи фабрики водойоми як там по революції 1917 р заводи робітникам - землю хрестьянам -воду морякам і рибакам церкви хрен кому ЦЕ ПОХОЖЕ НА ТЕ ЩО ЗАРАЗ КАЖЕ ТРАМП і казав раніше а тепер припинення війни за 24 години неділі місяці а може і років і каже зараз що це був сарказм для 78 000 000 котрі за нього проголосували як і у нас 73% за зел котрий хотів подивитися у -----глаза путіна ----
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26.06.2025 16:13 Відповісти
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26.06.2025 15:50 Відповісти
нам радіти чи переживати через це за кацапів?
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26.06.2025 15:51 Відповісти
Ну, мені от пох - нехай хоч всі здохнуть .
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26.06.2025 15:53 Відповісти
тому що банківська система з такими боргами швидке накриється
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26.06.2025 16:18 Відповісти
если ты задаешь такой вопрос значит ты и есть кацап
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26.06.2025 23:31 Відповісти
Фінансовиє проблєми? Виход єсть! Подпісивай контракт с вс рф!
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26.06.2025 15:55 Відповісти
На це і розраховує їхня влада, щоб живучи у лайні та боргах, самці орків змушені були підписувати контракти щоб забещпечити сім'ю та подознути мучінічєской смєртью за великого вождя путєна.
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26.06.2025 16:01 Відповісти
Пересічна кацапня усі фінансові проблеми вирішує в Україні.
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26.06.2025 15:59 Відповісти
Що нам робити?
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26.06.2025 16:19 Відповісти
Внятного ответа на мой вопрос от Вас я не получил. Поток слов.
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26.06.2025 17:06 Відповісти
А ще Ви ********** "накидати": "А их там 140 миллионов, А в Китае ,который дружит с рашей - миллиард", "Умные мужики любую ситуацию пытаются разрулить", "И я в ужасе от безмозглых мужиков Которые привели страну в этот ужас" - на Вашу думку "мужики" це українці, і ми винні в тому, що ***** напало на нас, а его тобто, ***** не перемогти бо його 140 мільйонів + мільярд з Китаю.
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26.06.2025 17:18 Відповісти
нет в кацапии никаких 140 млн(даже сотки нет, если чисто без имигрантов)
и никогда не было
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26.06.2025 23:33 Відповісти
Для нас ця новина насправді не така й добра. Буде більше бажаючих підписувати контракти на "сво" в надії погасити кредити. х#йло непогану мотивацію придумало. У кацапських ****** на життя не вистачає, залазять у кредити, а потім щоб не засудили-дають їм ружбайку в зуби і мопед для штурму. І не треба офіційну мобілізацію об'являти-там тих нищебродів-половина болот.
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26.06.2025 16:08 Відповісти
Як би там не було, а, судячи з поведінки світової спільноти, нам чекати тільки тієї новини, коли кацапія економічно "ляже".
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26.06.2025 16:14 Відповісти
Звичайно. Коли не буде за що зброю робити та в інших купувати-особливо не повоюєш.
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26.06.2025 16:26 Відповісти
Эт ток начало!вот скоро реально начнётся революция!
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26.06.2025 16:22 Відповісти
Ви краще за Українців переживайте , просррчений с завгоспрм мародерять на всьому ,
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26.06.2025 17:32 Відповісти

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