Боротьба з "тіньовим флотом" РФ: Норвегія слідом за Німеччиною почне перевіряти страховку танкерів
З 11 серпня Норвегія починає перевіряти іноземні нафтові танкери в межах своєї економічної зони й запитувати у них інформацію про страхове покриття.
Про це повідомляє видання Regjeringen.no з посиланням на рішення норвезького уряду.
Основна мета – знизити екологічні ризики морського судноплавства та активніше протидіяти трафіку "тіньового флоту", який становить загрозу безпеці на морі та допомагає фінансувати російську війну, пояснили в уряді Норвегії.
Опрацюванням запитів займатиметься Берегова адміністрація, перевіркою даних – Морська адміністрація. Пілотний проєкт працюватиме шість місяців, після чого влада планує перевірити його ефективність, зазначається у повідомленні.
Читайте також: Панама позбавить свого прапора "тіньовий флот" Росії
Як повідомлялося, раніше Німеччина оголосила, що вживатиме додаткових заходів для подальшої протидії так званому "тіньовому флоту" Росії, що діє в Балтійському та Північному морях.
Зокрема, починаючи з 1 липня німецька влада почала вимагати від танкерів, що проходять повз територіальні води країни, повідомляти про наявність страхового покриття на випадок розливу нафти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль